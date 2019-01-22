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Сибстрин в ТОП-5 рейтинга программы «Зеленые вузы России»-2018

Рейтинг был проведен среди 200 российских университетов.
  • 22/01/2019, 17:37
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Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет вошел в ТОП-5 рейтинга программы «Зеленые вузы России» по итогам 2018 года. Рейтинг был проведен среди 200 российских университетов, в нем учитывались итоги проведенной в вузах работы по внедрению раздельного сбора отходов, мер по водосбережению, количество и эффективность организованных студентами экопросветительских мероприятий, сообщили в пресс-службе университета.

Лидером рейтинга стал Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта. Второе место занял Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета. Тройку лидеров замыкает Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта, г.Калининград, а четвертым стал Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Пятерку лидеров замыкает Сибирский федеральный университет, г.Красноярск.

Как рассказали в пресс-службе Сибстрина, студенческая команда университета организовывала акции и флешмобы по водосбережению, очистке берегов, вовлечению в практику раздельного сбора отходов, проводили интерактивные уроки и лекции для студентов и школьников на различные экотемы. Студенты стали участниками всех экологических квестов.

Программа «Зеленые вузы России» реализуется Движением ЭКА и направлена на развитие «зеленого» администрирования на базе вузов-участников и реализацию студенческих экологических инициатив. В рамках программы проходят всероссийские студенческие квесты,  в которых приняли участие более 50 тысяч студентов из 288 российских вузов. В 2017 году была создана Ассоциация «зеленых» вузов России — общероссийское молодежное экологическое объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 47 российских университетов, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ  и другие.

Фото: пресс-служба университета

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