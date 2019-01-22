Региональная программа «БКД 2.0» еще не согласована в Росавтодоре

Согласно госпрограмме «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах», прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям от проведения капитального ремонта, ремонта за 2019-2024 годы, должен составить 394 км или 39,8%, сообщил на заседании комитета по транспорту регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин. В 2017 году выполнено строительство (реконструкция) 39,1 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, на 5,7 км проведен капитальный ремонт дорожного полотна, выполнен ремонт дорог протяженностью 96,9 км.

Начальник управления дорожного комплекса минтранса области Сергей Эпов напомнил, что в рамках реализации нацпроектов, в том числе на территории Новосибирской области, регион должен привести в нормативное состояние до 46% автодорог регионального и межмуниципального значения и до 85% автодорог, находящихся в зоне новосибирской агломерации.

— Когда КСП проводила анализ нашей государственной программы, в ее составе отсутствовали объемы средств, предусмотренные на реализацию проекта с 2019 года. Сейчас по всем показателям, по которым КСП выразила сомнения, что мы их не достигнем, предусмотрены деньги на реализацию. В течении 3 месяцев мы внесем изменения в госпрограмму по развитию автомобильных дорог, и все показатели будут достигнуты, — сообщил Сергей Эпов.

Председатель комитета по транспорту регионального парламента Федор Николаев (До июня 2017 года входил в совет директоров ОАО «Новосибирскавтодор». — Ред.) поинтересовался — подписала ли область соглашение с Росавтодором по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0» («БКД 2.0»). По словам Эпова, в конце 2018 года вышло требование федерального проектного офиса профильного нацпроекта, где регионы обязали согласовывать такие программы с органами ГИБДД. После согласования минтранс будет защищать программу в Росавтодоре, а потом подписывать.

— В программу включили дороги, которые были выбраны без учета аварийности и разработки инженерных мероприятий. Между тем, согласно целевому показателю, в рамках реализации программы «БКД 2.0» на дорогах должно быть обеспечено снижение аварийности на 10%. Мы настаиваем, чтобы объекты выбирались с учетом этих параметров.

Представитель областного управления ГИБДД сообщил, что в ведомство программа поступила 21 декабря 2018 года, он также заявил, что документ нуждается в доработке в части приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог:

Федор Николаев предложил в оперативном режиме проработать варианты решения озвученных вопросов.

— Если мы протянем до июня 2019 года, то программу сорвем. Пока ее нет — на проведение торгов накладывается вето, — подчеркнул председатель транспортного комитета.

Напомним, в 2017-2018 годах в Новосибирской агломерации работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводились на объектах, расположенных в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби, в р.п. Кольцово, а также на автодорогах регионального и межмуниципального значения. За два года финансирование дорожных работ по проекту составило 4 млрд 650 млн рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов), общая протяженность нормативных дорог в агломерации составила 551,3 км (52% от их общей протяженности), а количество ликвидированных аварийно-опасных участков сократилось на 52, сообщал региональный минтранс. Реализация данного приоритетного проекта завершилась в 2018 году.

С 2019 года мероприятия, в том числе по повышению безопасности дорожного движения и устранению мест концентрации ДТП, продолжатся в рамках нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По предварительной информации, регион до 2025 года может рассчитывать на получение из федерального бюджета примерно 14 млрд рублей и еще 6 млрд — на программу «БКД 2.0». Всего в 2019 году планируется провести работы на 252,7 км автодорог регионального и межмуниципального значений Новосибирской области. В целом по нацпроекту стоит задача — до 2025 года сократить очаги ДТП в 2 раза.

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации — приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), в 2018 году ОАО «Новосибирскавтодор» провел комплексный ремонт трех объектов. Сумма контракта составила 267,8 млн рублей. Еще 4 лота получили ООО «Дорсиб плюс» (267 млн), ООО «Сибавтобан» (261 млн), ООО «СоюзДорСтрой» (207,7 млн) и ООО «Перлит-Строй» (37,3 млн).

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области