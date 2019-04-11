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Новосибирская область и Республика Татарстан интенсифицируют взаимоотношения в разных сферах

Главы регионов обсудили перспективы подписания соглашения.
  • 11/04/2019, 15:54
Новосибирская область и Республика Татарстан интенсифицируют взаимоотношения в разных сферах

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели рабочую встречу в Казани, на площадке Российского венчурного форума. Главы регионов обсудили перспективы подписания соглашения между Новосибирской областью и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также о проведении на территории Новосибирской области межнационального праздника «Федеральный Сабантуй-2019» и участии в нём делегации Республики Татарстан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно планам, Новосибирская область и Республика Татарстан интенсифицируют взаимоотношения в сферах торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества, сельского хозяйства, здравоохранения и биофармацевтики, социальной защиты и занятости населения, в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, государственного ветеринарного надзора и здоровья животных, в сфере культуры и спорта, архивного дела, образования и науки, информатизации и связи, молодёжной политики, туризма, в строительной отрасли, архитектуре и жилищно-коммунальном хозяйстве. Одним из ярких событий этого года станет межнациональный праздник «XIX Федеральный Сабантуй», который пройдёт в Новосибирской области 8-9 июня. Основные мероприятия праздника пройдут на территории парка культуры и отдыха «Михайловская набережная».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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