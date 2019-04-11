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«Сколково» и «Академпарк» вместе поддержат начинающих технологических предпринимателей

На конкурс проектов Open Innovations Startup Tour в Новосибирске поступило 90 заявок.
  • 11/04/2019, 13:58
«Сколково» и «Академпарк» вместе поддержат начинающих технологических предпринимателей

24 апреля в Новосибирске состоится объединенный финал регионального этапа Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» и акселерационной программы Академпарка А:СТАРТ, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что на конкурс проектов Open Innovations Startup Tour в Новосибирске поступило 90 заявок. Теперь экспертам предстоит выбрать полуфиналистов в каждом из трех треков — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Победители получат приглашения на Startup Village — крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ, которая пройдет в конце мая в Инновационном центре «Сколково». Одному из финалистов вручат денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Несколько стартапов будут отобраны для участия в программе «Старт» Фонда содействия инновациям, в рамках которой можно получить на развитие своего проекта 2 миллиона рублей.

В пресс-службе рассказали, что участниками весенней сессии акселерационной программы А:СТАРТ в этом году стали более 60 человек. С 15 марта под руководством экспертов они получают навыки в сфере анализа рынка, customer development, бизнес-моделирования и маркетинговых стратегий, доработают и скорректируют свои проекты. По итогам финального отбора лучшие команды станут резидентами Академпарка, получив доступ к широкому спектру сервисов и инструментов поддержки. За семь лет бизнес-ускоритель А:СТАРТ помог создать более 150 успешных стартапов.

— Академпарк выступает в качестве соорганизатора и партнёра регионального этапа Стартап Тура в Новосибирске. Мы идём по пути объединения потенциалов наших проектов, открывая начинающим инноваторам широкий набор мер поддержки и возможность претендовать на наиболее подходящие для них в зависимости от конкретных потребностей. Кому-то сейчас полезно пройти серию тренингов по ключевым навыкам технопредпринимателя, кто-то чувствует необходимость представить проект экспертам и получить выход на экосистему «Сколково», а кто-то ищет комфортные условия для размещения, развития и роста своего стартапа на ближайшие годы. На площадке Академпарка все эти возможности открыты в рамках А:СТАРТ и Стартап Тура, — отметил заместитель генерального директора по инновационной деятельности АО «Академпарк» Леван Татунашвили.

В рамках образовательной программы Open Innovations Startup Tour 23 апреля состоятся лекции и мастер-классы ведущих экспертов в различных сферах экономики, панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах» и сессия Skolkovo Demo Day, где резиденты Фонда «Сколково» представят свои инновационные идеи и решения для промышленных предприятий Новосибирской области. На троллинг-сессии «Всё, что вы хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить» эксперты расскажут о задачах Фонда и о том, как стать участником проекта, а также ответят на самые каверзные вопросы.

Фото: пресс-служба Академпарка

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