Новосибирская область изучает опыт Республики Башкортостан при создании инфекционных госпиталей

Делегация Новосибирской области во главе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым изучает передовой опыт создания инфекционных госпиталей в Башкирии с целью применения его в нашем регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что делегация региона детально ознакомилась с опытом строительства двух современных инфекционных центров в Республике Башкортостан – в поселке Зубово под Уфой и в городе Стерлитамаке. Кроме того, в ходе двусторонней встречи обсуждались перспективы сотрудничества двух субъектов РФ с учетом высокого потенциала Новосибирской области как крупнейшего научного образовательного центра Сибири.

Инфекционный госпиталь в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан возвели за 50 дней. Площадь больницы составляет 16 тысяч квадратных метров. В состав входят отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. Здесь размещены 60 боксированных палат, 14 реанимаций. Помимо этого, в проекте заложены родильное, детское и хирургическое и приемные отделения. Предусмотрено общежитие для медперсонала на 40 мест с увеличенным хозблоком, вместимость госпиталя – 350 пациентов. Ранее по башкирскому проекту госпиталь был уже возведен в Челябинской области.

Напомним, в 2021 году в Новосибирской области должно начаться строительство новой инфекционной больницы, расположена она будет на окраинах Новосибирска. Объем инвестиций в объект ориентировочно оценивается в 4,5 млрд рублей.