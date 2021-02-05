ВТБ Лизинг предлагает малотоннажные автомобили Mercedes-Benz с выгодой до 12%

Выгода для покупателя составит до 12%. Предложение ограничено, специальные условия распространяются на автомобили в наличии на стоке АО ”Мерседес-Бенц РУС”. На остальные модели также доступны специальные условия: выгода при покупке Sprinter VS30 может достигать 6%, Vito — 7%.

ВТБ Лизинг отмечает рост спроса на малотоннажные автомобили Mercedes-Benz в своем портфеле. В 2020 г. объемы продаж по ним увеличились на 20% в сравнении с 2019 г. 57% сделок были заключены по модели Sprinter, 43% — по Vito. Наибольшим спросом машины пользовались в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. На эти города пришлось 76% продаж.

«Мерседес-Бенц РУС» является давним партнером ВТБ Лизинг: стороны активно развивают сотрудничество и совместно совершенствуют продуктовое предложение. Так, в 2021 г. приобретая легковые автомобили Mercedes-Benz клиент ВТБ Лизинг может получить выгоду до 9%.