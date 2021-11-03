Новосибирские ученые разработали технологию защиты проводов от обрыва при обледенении

Ученые кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ разработали технологию, позволяющую не допустить обрыва проводов при обледенении в условиях низких температур. Устройство позволяет равномерно перераспределять нагрузку в случае возникновения избыточного давления.

— Наш способ позволяет увеличить срок службы проводов при образовании наледи. Конечно, от огромной наледи он не спасет, но даст возможность существенно продлить срок службы. Суть проста: когда наледь начинает нарастать на проводе, кулачок заранее определенной и рассчитанной формы приходит в движение под действием нагрузки и обеспечивает постоянство усилия во всей конструкции, не допуская обрыва, — сообщил доцент кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Анатолий Рыков.

Кулачок изготавливается из непроводящих элементов. Конструкция собранного в лабораторных условиях макета показывает, что можно создать систему таких приспособлений на каждый из пролетов электросети. В этом случае кулачок в конце пролета замыкают на самопроводящую ось, после чего запускают на следующий пролет.

По словам разработчика, технология применима и в метрополитене для обеспечения постоянного контакта токоприемника, находящегося на вагоне электропоезда, с третьим рельсом, обеспечивающим электроснабжение. Разработка запатентована.