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Новосибирская область лидерах по уровню открытости бюджетных данных

В 2017 году регион находился на 18 месте в рейтинге.
  • 12/04/2019, 14:40
Новосибирская область лидерах по уровню открытости бюджетных данных

В группу российских регионов с самым высоким уровнем открытости бюджетных данных впервые вошла Новосибирская область по итогам за 2018 год. Об этом сообщили в министерстве финансов и налоговой политики региона.

Ежегодный рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных составляет Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ. По итогам за 2018 год Новосибирская область вошла в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных.

Как прокомментировали в минфине Новосибирской области, занять такое высокое место удалось впервые – по итогам 2017 года Новосибирская область занимала 18 позицию, годом ранее 40-41, а в 2015 году 59-60 позиции.

Отмечается, что рейтинг открытости бюджетных данных составляется ежегодно и устанавливает ориентиры передовой практики в отношении содержания и доступности бюджетных данных, а также использования отдельных инструментов общественного участия в бюджетном процессе. Основой для составления рейтинга является методология, используемая Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса открытости бюджета (Open Budget Index) для стран мира.

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса остается неизменным принципом деятельности министерства финансов региона, подразумевающим полное, своевременное и систематическое раскрытие налогово-бюджетной информации для населения. Каждый гражданин может получить на официальном сайте министерства и портале «Открытый бюджет Новосибирской области» информацию о планировании и исполнении областного бюджета, основных направлениях бюджетно-налоговой политики, общественных обсуждениях. Кроме того, для людей не имеющих специального образования, на регулярной основе разрабатывается брошюра «Бюджет для граждан», содержащая информацию о бюджете и бюджетном процессе Новосибирской области в доступной и понятной форме.

Фото: редакции

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