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Росздравнадзор увеличил количество проверок на 30%

70% хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения (из числа проверенных), нарушают законодательство РФ.
  • 12/04/2019, 15:27
Росздравнадзор увеличил количество проверок на 30%

В 2018 году Росздравнадзор по Новосибирской области провел 340 проверок — на 30% больше, чем в 2017 году. При этом на 21% выросло количество проверок организаций частной формы собственности. Более 80%, от всех проведенных проверок, были внеплановыми. Один из основных факторов роста проверок — увеличение количества обращений граждан: до 1300 (+20% к 2017 году), сообщила на заседании комитета по соцполитике регионального парламента  руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Елена Хрусталева. 85% поступивших обращений затрагивают качество и безопасность оказания медпомощи.

— В 2018 году в результате 178 проверок выявлены нарушения, допущенные 120 юрлицами и ИП. Так что, 70% хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения (из числа проверенных), нарушают законодательство РФ, — констатировала Хрусталева.

При проведении 178 проверок выявлено более 1,5 тыс нарушений законодательства. В среднем на одно проверенное юрлицо и ИП приходится 8.3 нарушения.

— На протяжении нескольких лет в ходе проверок выявляются системные нарушения. В 80% случаев это недооснащение медицинских организаций, в 20% выявлены нарушения в части организации медпомощи: не соблюдается этапность и сроки оказания медпомощи, — констатировала Хрусталева. — Это такие группы пациентов как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, акушерство и гинекология.

В 80% медоорганизаций выявлено нарушение правил обращения с лекарственными препаратами, несоблюдение условий их хранения.

По результатам проверок на нарушителей наложены штрафы в общей сложности на сумму более 6 млн руб.

Фото: pixabay.com, автор- phoenixwil

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