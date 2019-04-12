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ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов

  • 12/04/2019, 14:13
ВТБ запустил обновлённый раздел «Сбережения» в своем мобильном и интернет банке.

Банк ВТБОн наглядно отражает условия каждого продукта, а также помогает быстро выбирать наиболее подходящее предложение для каждого клиента.

Новый сервис позволяет пользователям получать сразу всю информацию по каждому вкладу: от размера процентных ставок и сроков, до опций снятия и пополнения. Теперь нет необходимости отмечать необходимые параметры депозита, чтобы выбрать список подходящих опций, а также дополнительно заходить на сайт банка для сравнения условий по всей линейке вкладов. В ВТБ-Онлайн появилась единая таблица ставок, которая позволяет сразу увидеть наиболее подходящее предложение.

Оформить депозит пользователи мобильного приложения Банк ВТБ (ПАО) могут во вкладке «Витрина», выбрав раздел «Вклады и накопительные счета». Сервис также доступен на главной странице интернет-банка в разделе «Сбережения».

По итогам 2018 года портфель онлайн-вкладов ВТБ увеличился в два раза, доля в общем портфеле привлечённых средств выросла с 26% до 44%. По результатам комплексного исследования в 2018 году мобильное приложение ВТБ-Онлайн вошло в тройку лучших мобильных банков для iOS в рейтинге компании USABILITYLAB.

Фото: пресс-служба банка

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