Пешеходный переход к Ледовой арене построит ФГУП «СВЭКО»

В Новосибирске подведены итоги аукциона на строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска. На конкурс была подана единственная заявка от московской компании ФГУП «СВЭКО». В итоге аукцион признан несостоявшимся, а контракт на строительство решено заключить с заявившейся компанией по стартовой цене- 311,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

— На основании рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме и в соответствии с ч. 1 ст. 55.1 Закона №44-ФЗ контракт заключается с участником ФГУП «СВЭКО», — говорится в протоколе подведения итогов конкурса.

Напомним, участок под строительство пешеходного перехода располагается в Кировском районе г. Новосибирска со стороны станции «Спортивная» и в Ленинском районе г.Новосибирска — со стороны пляжа «Наутилус», в левобережной пойме р. Обь. Рельеф участка строительства ровный, заросший ивой, тополями и березами. Площадка свободна от застройки. С северной стороны расположена дамба Октябрьского моста.

Общая площадь застройки — 992 кв. м, площадь подземного пешеходного перехода — 263,6 кв.м, площадь надземного пешеходного перехода — 728,4 кв.м. Общая длина пешеходного перехода (с учетом лестничных сходов) — 269,39 метра. Пропускная способность — 4500 чел/ч.

Отмечается, что сооружение пешеходного перехода предусматривается в две стадии. Первая стадия включает в себя сооружение подземной части пешеходного перехода (нагельное крепление откоса дамбы, разработка грунта с установкой металлических рам, сооружение монолитных железобетонных конструкций пешеходного перехода; устройство гидроизоляции и отделочные работы). Вторая стадия включает сооружение надземной части пешеходного перехода и благоустройство территории.

ФГУП «СВЭКО» образовано в 1991 году и на основании распоряжения Правительства РФ передано в ведение Федеральной службы охраны Российской Федерации. Предприятие является поставщиком комплексных интеграционных решений в области капитального строительства, автоматизации, связи, инфо-телекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности. Временно исполняющей обязанности директора является Виктория Лунина.

Фото: из проектной документации