Новосибирская область лидирует по объёмам финансирования и выполнения нацпроектов

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона, в ходе которого напомнил, что Новосибирская область имеет самый большой бюджет на реализацию национальных проектов среди всех сибирских регионов – более 44 миллиардов рублей.

— За это мы должны сказать спасибо нашему Президенту Владимиру Путину, который в 2018 году не только инициировал этот очень действенный инструмент развития регионов, но и в течение шести лет увеличивал объёмы финансирования. Новосибирская область максимально полно участвует во всех федеральных программах и национальных проектах. Больше нас в Сибири средств на нацпроекты не направлял никто. Хотел бы настроить всех на то, что в ближайшие годы − 2024 и 2025-й − работы по нацпроектам меньше не будет, — подчеркнул губернатор.

Новосибирская область − лидер среди регионов Сибирского федерального округа по объёмам финансирования национальных проектов как с точки зрения привлечения федеральных средств, так и по направлению своих региональных средств на реализацию проектов.

Национальный проект «Образование» − 5,9 млрд рублей, построены школы в Баганском районе и по улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска. Завершён первый этап школы по улице Крылова.

Национальный проект «Жильё и городская среда» − без малого 5 млрд рублей, достигнут исторический рекорд по введению более 3 миллионов квадратных метров жилья. По итогам 2023 года 2880 граждан расселено из непригодного для проживания жилищного фонда. Введены в эксплуатацию три объекта системы водоочистки, водозабора, водоснабжения, а также школа по улице Большевистской на 825 мест.

По нацпроекту «Здравоохранение» привлечено более 9 млрд рублей, завершено строительство 27 ФАПов, открыты три новых центра амбулаторной онкологической помощи, завершено строительство поликлиники в Довольном, амбулаторий в сёлах Каменка и Новолуговое.

Нацпроект «Демография» − 4,4 млрд рублей, построен детский сад по улице Гребенщикова, получен акт ввода новой ледовой арены. Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции бассейна по улице Воинской.

Проект «Безопасные качественные дороги» − один из самых больших объёмов финансирования, почти 12 млрд рублей. Отремонтировано 120 объектов общей протяженностью 396 километров, а также более 1000 погонных метров мостов и путепроводов. Установлено 60 комплексов фиксации.