Вместо ежедневника и календаря штопор: какие корпоративные подарки дарили в Новосибирске

Большинство новосибирских компаний (порядка 60%) дарит новогодние подарки, средняя стоимость которых составляет 1000- 1500 рублей. 35% фирм — презентует знаки внимания на сумму 100-250 р. за штуку (магниты, открытки, наклейки, шарики) и лишь 10% компаний делает подарки от 3000 до 25000 р. (паркеры, сертификаты). Такие данные привело рекламное агентство «Городское бюро рекламы».

— Самый топовый подарок этого года — электрический штопор. Еще из нестандартных Новогодних подарков в этом году хочу отметить новогодние букеты — собранные из живых еловых веток, украшенных блестящими шарами, крупными тканевыми цветами и бантами. Такой ароматный букет долго стоит и создает новогоднее настроение, — рассказала директор рекламного агентства «Городское бюро рекламы» Ирина Рогозина.

По словам эксперта, замыкают топ-3 подарков беспроводные наушники.

Среди необычных подарков, которые дарили новосибирские фирмы, были ночники, игрушки в ретро стиле, надувные тюбинги, варежки в красивой вертикальной коробке.

— Одна из фирм города заказала свечи с креативными ароматами: аромат успеха, аромат «деловая колбаса» и т.д. А вот совсем нестандартный подход — на одном предприятии дарили сотрудникам тушку замороженного гуся, — добавила Ирина Рогозина.

По ее словам, традиционными остаются и классические подарки, такие как чаи, торты, конфеты, пледы, антистрессы и т.д. А вот календари и ежедневники использовать в качестве подарков перестали, их в основном заказывают для своих сотрудников.

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