Названы все новосибирцы, которые участвовали в «Песне года» за последние 50 лет

Фестиваль «Песня года» является одним из старейших и известных в России. На такое шоу удалось попасть нескольким уроженцам Новосибирска. Самый первый из новосибирцев проложившим другим путь стал поэт-песенник Сергей Островой. В 1971 году прозвучала песня «Зима» на его стихи. Островой же читал свои стихи со сцены три года подряд.

После Острового были исполнены произведения авторов: Эрика Чантурия, Вячеслава Тюрина, Ирины Нельсон.

А для зрителей на фестивали выступали такие уроженцы Сибири как: Вячеслав Быков, Митя Фомин с группой «HI-FI» и отдельно, группы «Reflex» с Ириной Нельсон, Юрий Генбачев, Шура, Жанна Агузарова.

Музыкантами из Новосибирска стали: Эдуард Артемьев, Павел Есенин, Александр Зацепин, Вячеслав Тюрин, Андрей Зуев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз.