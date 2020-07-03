Новосибирская область лидирует по показателю летальности в округе

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 2 июля — 6177 человек. Недельный прирост остается значительным — 719 человек. Летальных исходов за все время зафиксировано — 101, сообщили в Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По состоянию на 2 июля индекс летальности в регионе составляет 1,64%. Отмечено повышение на 0,14%. Общая картина не изменилась — Новосибирская область «антилидер» среди субъектов СФО, занимая 1-е место по индексу летальности. Кроме того, этот показатель до сих пор хуже, чем окружной и общероссийский.

Второе место среди «антилидеров», как и неделю назад, удерживает Красноярский край (1,49%).

Республика Тыва замыкает рейтинг, здесь самый низкий показатель — 0,06%.

По состоянию на 2 июля, Республика Алтай лишилась показателя нулевой летальности. Сейчас в России остается два региона с полностью отсутствующей летальностью от COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Субъект, где отмечен самый высокий индекс летальности, изменился — 2 июля это город Санкт-Петербург (4,96%).

Общий показатель летальности в СФО за неделю возрос, однако он не превышает порог в единицу. 2 июля он составляет 0,98%. Это ниже общероссийского индекса.

СФО, наряду с Уральским и Приволжским ФО, входит в тройку федеральных округов с самыми низкими показателями летальности.

В ИЦК подчеркнули, что общероссийский индекс летальности за неделю увеличился не столь заметно, он до сих пор выше единицы — 1,46%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (2,66%) и Северо-Кавказский (2,30%).

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Фото предоставлено ИЦК