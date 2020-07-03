ТЦ возобновили работу с оптовиками

— Не для кого не секрет, что в ТЦ и ТРЦ, кроме обычных розничных точек продаж часто располагаются небольшие офисы оптовых компаний. Не обязательно это оптовики, торгующие одеждой и обувью. Это могут быть компании, которые занимаются продажей расходных материалов, необходимых для хозяйственной деятельности других предприятий. Для них постановление губернатора, разрешающее возобновить работу ТЦ и ТРЦ с оптовиками — возможность вести свою деятельность в легальном поле, сохранить клиентов, — комментирует вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева.

— Мы понимаем, что это корректное решение. Власть пытается в своих постановлениях соблюдать баланс, чтобы не усугубить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе и при этом дать возможность людям законно работать в ТРЦ, — говорит Кошелева. — Мы выступаем за баланс между рисками и возможностью работать. Разрешение на открытие — лучшая мера поддержки для предпринимателей. Именно поэтому региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» выступает с предложениями от бизнес- сообщества по поводу скорейшего выхода из карантина всех отраслей. Даже если открытие будет разрешено с определенными ограничениями, это уже будет реальной поддержкой для фитнес-центров, общепита, а также других представителей малого бизнеса, которые до сих пор находятся на самоизоляции.

Напомним, в конце июня губернатор Новосибирской области подписал изменения в постановление № 43 от 27 марта 2020 года — они касаются снятия ограничений с оптовой торговли непродовольственными товарами в торговых центрах. Услуги оптовой торговли смогут получить только предприниматели и юридические лица — они не будут оказываться гражданам, приобретающим товары для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг считает, что разрешение возобновить оптовую торговлю непродовольственными товарами в торговых центрах прежде всего коснулось торговых центров, находящихся рядом с бывшей Гусинобродской барахолкой: «Восток», «Норд Молл», «Невский».

— Там сосредоточены оптовые продажи. В других ТЦ оптовиков значительно меньше. Но это уже первый шаг к активизации бизнеса. Хочется от всей души пожелать нашим компаниям работать, двигаться, получать прибыль, — добавила Гениберг.

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