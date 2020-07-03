Правительство выделит деньги на создание временных рабочих мест в регионах

Правительство РФ выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Эти средства будут направлены регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников, говорится на сайте Правительства РФ.

— Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, дополнительную временную работу организуют для сотрудников, чьи предприятия перешли на режим неполной занятости. Как отметил глава правительства, предложенные меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.

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