Новосибирская область лидирует по валютным просроченным кредитам частных клиентов

По итогам 2022 года совокупная задолженность по валютным розничным банковским кредитам в России сократилась в 1,5 раза, в том числе валютная ипотека — в 1,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба «Долгового консультанта». Несмотря на заявленные меры поддержки валютных заёмщиков со стороны ЦБ РФ и кредитных организаций, темп сокращения просроченной задолженности оказался в два раза ниже темпов снижения портфеля, на 25% по совокупной задолженности и на 27% по ипотеке. К таким выводам пришли аналитиками коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения отчётности ЦБ РФ.

По просроченным розничным портфелям в валюте и динамике за 2022 год ситуация в регионах Сибири выглядит следующим образом:

Алтайский край – 13 млн рублей (изменение за год -5 млн рублей)

Иркутская область – 50 млн рублей (-31 млн рублей)

Кемеровская область – 46 млн рублей (-37 млн рублей)

Красноярский край – 42 млн рублей (+8 млн рублей)

Новосибирская область – 64 млн рублей (-28 млн рублей)

Омская область – 35 млн рублей (-31 млн рублей)

Томская область – 7 млн рублей (+1 млн рублей)

На 1 января 2023 года совокупный размер задолженности физических лиц перед банками в валюте в РФ составил 22 млрд рублей против 47,4 млрд на 1 января 2022 года. Доля валютной ипотеки в общей задолженности сократилась на 3 процентных пункта, с 33% до 30%. В денежном выражении на неё приходится 6,7 млрд против 15,5 млрд годом ранее.

ЦБ РФ рассчитывает задолженность по валютным кредитам, конвертируя общую сумму в рубли по официальному курсу. Валютой могут быть как доллары США, так и евро или другие валюты. Подавляющее число кредитов номинировано в долларах, официальный курс которого на 1 января 2023 года снизился на 5% по сравнению с 1 января 2022 года. Это тоже стало одним из факторов снижения общей задолженности.

Ранее редакция сообщала о том, что арендная плата за квартиру в городах Сибири не закрывает ежемесячный платеж по ипотеке.