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В Новосибирске насчитали 113 территорий в зоне особого риска подтопления

  • 28/02/2023, 11:12
Автор:
малые реки Новосибирска
Без учета 11 садовых обществ, где расположено более 5 тыс участков.

Профильные подразделения мэрии Новосибирска приступают к расчистке оголовков коллекторов, русла малых рек и массовой промывке колодцев и ливневых канализаций. Такое поручение глава города Анатолий Локоть озвучил в ходе аппаратного совещания в рамках подготовки в борьбе с последствиями паводка. В настоящее время уже определён перечень дождеприёмников, подлежащих немедленной расконцервации, их по городу насчитывается более тысячи.

Приступить с сегодняшнего дня к осмотру, контролю и очистке, заявил мэр, обращаясь к руководителям департаментов. У нас 8 малых рек, плюс Обь, у нас много оголовков. Там скапливается очень много мусора бытового и всякого, город живёт своей жизнью. Со следующего вторника представьте фотоматериалы: посмотрели Ельцовку (у нас много этих Ельцовок разных), показали вот оголовок, вот русло в таком состоянии. Там, где это необходимо, главам администраций оказывать содействие.

Второй блок антипаводковых задач, обозначенных главой города, касается набившего оскомину вывоза снега. Если по очистке от снега дорог вопросов нет, то кровли очищены только на треть. Но даже там, где расчистка состоялась, снег своевременно не вывозится.

Примеры есть, даже в центре, далеко ходить не надо, в районе площади Ленина случаи были,  заявляет глава города. Потому прошу применять в отношении хозяйствующих субъектов соответствующие меры административного влияния там, где предупреждения не действуют.

По информации мэрии Новосибирска, количество осадков в январе текущего года вдвое превысило норму. Глубина промерзания почвы до 144 см, что на 25 30 см больше многолетних значений. Запасы воды в снежном покрове до 125% от нормы. Толщина льда на реке Обь до 80 см, что больше нормы на 17 см. В Новосибирском водохранилище толщина льда до 80 см (+15 см к норме). В городе 39 наиболее подтапливаемых территорий расположены в частном секторе и 74 в районах многоквартирных домов. Возможен риск затопления садовых обществ в Кировском, Советском и Первомайском районах города (5,2 тыс участков в 11 садовых обществах).

 

Ранее редакция сообщала о подготовке к противопаводковому сезону на уровне регионального правительства.

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : подтопление в Новосибирске Паводок в Новосибирске вывоз снег


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