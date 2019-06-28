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Новосибирская область лидирует в округе по капремонту

Андрей Травников представил опыт проведения капремонта в регионе на уровне СФО.
  • 28/06/2019, 13:34
Новосибирская область лидирует в округе по капремонту

По итогам реализации программы капитального ремонта в прошлом году Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе в мониторинге Минстроя России и рейтинге Общероссийского народного фронта, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За пять лет действия программы регион значительно повысил эффективность работы – и в качественном, и в количественном отношении. В общей сложности работы выполнены на одной пятой части объектов из утвержденного перечня – 2,5 тысячах домов из 12 880. Таким образом, условия проживания улучшены для 250 тысяч новосибирцев. В 2018 году область выполнила все запланированные объемы работ, отремонтировав 729 многоквартирных домов. План этого года – 700 домов, в том числе 518 – в Новосибирске. Работы уже завершены на 145 объектах, в 320 – ведутся в настоящее время.

Губернатор Андрей Травников представил опыт реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосибирской области на совместном заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Заседание проходит сегодня в г. Кызыле. заседании под руководством полпреда Сергея Меняйло.

— Мы уделяем очень серьезное внимание не только соблюдению подрядчиками сроков, но и качеству работ. Сегодня в регионе внедрен многоступенчатый контроль за ходом реализации программы. Проектно-сметная документация разрабатывается в обязательном порядке за год до начала ремонта объекта, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Глава области отметил, что благодаря жесткому соблюдению сроков и контролю качества ремонта в регионе снизились жалобы и претензии жителей к работе подрядных организаций, отношение к программе стало более позитивным. Это, в свою очередь, серьезно сказывается на росте собираемости взносов за капитальный ремонт. В итоге средний уровень собираемости взносов за пять лет составил 89,5 процентов, в прошлом году – 99,7 процентов. В общей сложности за пять лет региональным оператором собрано более 6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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