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Группа «Нафтатранс плюс» увеличила валовую рентабельность до 11%

Выручка компаний-партнеров «Нафтатранс плюс» по итогам первого квартала 2019 года составила 2,4 млрд рублей.
  • 28/06/2019, 12:37
Автор: Юлия Данилова
Группа «Нафтатранс плюс» увеличила валовую рентабельность до 11%
Независимые сети в случае их эффективного расположения зарабатывают прибыль даже в текущей сложной ситуации.

В первом квартале 2019 года компании, входящие в группу «Нафтатранс плюс», существенно нарастили рентабельность, благодаря сложившейся конъюнктуре на нефтяном рынке. Выручка компаний-партнеров «Нафтатранс плюс» по итогам квартала составила 2,4 млрд рублей (+17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), 70% выручки формирует оптовая торговля ГСМ, но в целом ее доля снижается за счет развития транспортного направления и роста количества АЗС. Валовая рентабельность выросла почти до 11%, вслед за ней увеличилась и операционная рентабельность, говорится в пресс-релизе финансового консультанта компании — ООО «Юнисервис Капитал». Рост показателей стал возможен в основном благодаря оптовому направлению: сложившейся рыночной конъюнктуре на нефтяном рынке. Чистая прибыль — 37 млн рублей.

Финансовое состояние компании оценивается как удовлетворительное в силу большой доли заемного капитала в активах. При этом бизнес устойчиво растет, показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне: доля долга в выручке — 18%, отношение долга к EBITDA — 3,2х.

Напомним, в 2017 году «Нафтатранс плюс» вышла на публичный долговой рынок, разместив коммерческие облигации. В 2019 году компания профинансировала закуп нефтепродуктов за счет биржевых облигаций (120 млн рублей). Инвестиции были направлены на закуп нефтепродуктов в рамках заключенных договоров с крупными нефтяными компаниями. В сообщении уточняется, что все обязательства «Нафтатранс плюс» обеспечены активами. Чистые активы на конец первого квартала 2019 года составили 511 млн рублей.

«Нафтатранс» разместил коммерческие облигации

— Эмитент работает на рынке нефтетрейдинга, ключевой особенностью которого является емкость и оборачиваемость. Каждый нефтетрейдер получает невысокую маржу, но на коротком интервале времени в итоге по году это позволяет заработать прибыль на вложенный капитал, — комментирует итоги первого квартала генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня. — Основной гарантией для инвесторов является высокая ликвидность запасов и возможность погасить все обязательства в течение 60-90 дней.

По его словам, текущие долговые обязательства компании полностью покрываются ликвидными активами, а срок возврата дебиторской задолженности не превышает срока выплаты кредиторам, что снижает риск просрочек платежей.

«Нафтатранс плюс» приобрела четыре действующие АЗС в Новосибирске

«Нафтатранс плюс» приобрела четыре действующие АЗС в Новосибирске

Головня также прокомментировал, как на реализации планов компании и исполнении ее обязательств перед инвесторами сказывается постоянный рост стоимости топлива. Аналитики считают, что это приводит к убыточности независимых АЗС.

— Рост цен на ГСМ отражается только на требуемом более большом объеме оборотного капитала, маржа остается прежней. Чаще всего нефтетрейдеры работают по факту платежа, отсрочки предоставляются только в рамках госконтрактов крупнейшим надежным клиентам с фиксированной наценкой к рыночной цене, формируемой на бирже.

Как и на рынке нефтетрейдинга, для АЗС важнее объемы продаж (т. н. прокачки). В целом средняя АЗС показывает достаточную прибыль, — поясняет Головня.

При текущей рыночной цене 48 500 рублей за 1 тонну АИ-92 стоимость топлива с учетом хранения и доставки до АЗС составит около 50 000 рублей. При этом текущая цена за 1 литр составляет 41,6 рубля. Переведем литры в тонны и учтем, что плотность ГСМ составляет около 0,76. Таким образом, с 1 тонны купленного топлива АЗС может заработать более 4,5 тысяч рублей или 9%.

«Нафтатранс плюс» увеличил объем поставок

«Нафтатранс плюс» увеличил объем поставок

— Конечно, удаленные от нефтебазы заправки или АЗС с небольшой прокачкой могут иметь отрицательную рентабельность, но независимые сети в случае их эффективного расположения, в целом, зарабатывают прибыль даже в текущей сложной ситуации. Проблемы испытывают, скорее, федеральные игроки, сеть АЗС которых не оптимизирована, но у них есть возможность перераспределять прибыль по цепочке до самой добычи, — добавляет Игорь Головня.

Ключевые направления стратегии развития компании — рост транспортного направления и развитие сети АЗС.

«Нафтатранс Плюс» —  независимый сибирский нефтетрейдер, оказывающий услуги по хранению и транспортировке нефтепродуктов в Новосибирской и Московской областях. В управлении компании: розничная сеть АЗС под брендами «Энергия», «Лукойл» и Shell. Компания привлекает инвестиции с целью развития основного направления работы  оптовой торговле ГСМ и увеличению объемов поставок топлива, говорится на сайте эмитента. Количество клиентов превышает 700 юридических лиц.

Оборот топлива в Сибири в 2018 году сохранился на уровне чуть больше 10 млн тонн, при этом в рублях из-за роста цены он вырос за год с 430 до 480 млрд рублей. 90% объема ГСМ поставляются в Сибирь через федеральные нефтяные компании «Роснефть» и «Газпром». Оставшийся объем делят между собой частные нефтетрейдеры, крупнейшим из которых, по оценкам аналитиков «Юнисервис капитал», является «Нафтатранс плюс» с долей 1,8%*. Компания смогла увеличить долю на рынке за счет развития продаж дизельных марок ГСМ.

Инфографика предоставлена ООО «Юнисервис Капитал»

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