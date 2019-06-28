Группа «Нафтатранс плюс» увеличила валовую рентабельность до 11%

В первом квартале 2019 года компании, входящие в группу «Нафтатранс плюс», существенно нарастили рентабельность, благодаря сложившейся конъюнктуре на нефтяном рынке. Выручка компаний-партнеров «Нафтатранс плюс» по итогам квартала составила 2,4 млрд рублей (+17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), 70% выручки формирует оптовая торговля ГСМ, но в целом ее доля снижается за счет развития транспортного направления и роста количества АЗС. Валовая рентабельность выросла почти до 11%, вслед за ней увеличилась и операционная рентабельность, говорится в пресс-релизе финансового консультанта компании — ООО «Юнисервис Капитал». Рост показателей стал возможен в основном благодаря оптовому направлению: сложившейся рыночной конъюнктуре на нефтяном рынке. Чистая прибыль — 37 млн рублей.

Финансовое состояние компании оценивается как удовлетворительное в силу большой доли заемного капитала в активах. При этом бизнес устойчиво растет, показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне: доля долга в выручке — 18%, отношение долга к EBITDA — 3,2х.

Напомним, в 2017 году «Нафтатранс плюс» вышла на публичный долговой рынок, разместив коммерческие облигации. В 2019 году компания профинансировала закуп нефтепродуктов за счет биржевых облигаций (120 млн рублей). Инвестиции были направлены на закуп нефтепродуктов в рамках заключенных договоров с крупными нефтяными компаниями. В сообщении уточняется, что все обязательства «Нафтатранс плюс» обеспечены активами. Чистые активы на конец первого квартала 2019 года составили 511 млн рублей.

По его словам, текущие долговые обязательства компании полностью покрываются ликвидными активами, а срок возврата дебиторской задолженности не превышает срока выплаты кредиторам, что снижает риск просрочек платежей.

— Рост цен на ГСМ отражается только на требуемом более большом объеме оборотного капитала, маржа остается прежней. Чаще всего нефтетрейдеры работают по факту платежа, отсрочки предоставляются только в рамках госконтрактов крупнейшим надежным клиентам с фиксированной наценкой к рыночной цене, формируемой на бирже.

Головня также прокомментировал, как на реализации планов компании и исполнении ее обязательств перед инвесторами сказывается постоянный рост стоимости топлива. Аналитики считают, что это приводит к убыточности независимых АЗС.

Как и на рынке нефтетрейдинга, для АЗС важнее объемы продаж (т. н. прокачки). В целом средняя АЗС показывает достаточную прибыль, — поясняет Головня.

При текущей рыночной цене 48 500 рублей за 1 тонну АИ-92 стоимость топлива с учетом хранения и доставки до АЗС составит около 50 000 рублей. При этом текущая цена за 1 литр составляет 41,6 рубля. Переведем литры в тонны и учтем, что плотность ГСМ составляет около 0,76. Таким образом, с 1 тонны купленного топлива АЗС может заработать более 4,5 тысяч рублей или 9%.

Ключевые направления стратегии развития компании — рост транспортного направления и развитие сети АЗС.

«Нафтатранс Плюс» — независимый сибирский нефтетрейдер, оказывающий услуги по хранению и транспортировке нефтепродуктов в Новосибирской и Московской областях. В управлении компании: розничная сеть АЗС под брендами «Энергия», «Лукойл» и Shell. Компания привлекает инвестиции с целью развития основного направления работы — оптовой торговле ГСМ и увеличению объемов поставок топлива, говорится на сайте эмитента. Количество клиентов превышает 700 юридических лиц.

Оборот топлива в Сибири в 2018 году сохранился на уровне чуть больше 10 млн тонн, при этом в рублях из-за роста цены он вырос за год с 430 до 480 млрд рублей. 90% объема ГСМ поставляются в Сибирь через федеральные нефтяные компании «Роснефть» и «Газпром». Оставшийся объем делят между собой частные нефтетрейдеры, крупнейшим из которых, по оценкам аналитиков «Юнисервис капитал», является «Нафтатранс плюс» с долей 1,8%*. Компания смогла увеличить долю на рынке за счет развития продаж дизельных марок ГСМ.

Инфографика предоставлена ООО «Юнисервис Капитал»