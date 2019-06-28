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В «Европейском Береге» появится школа на 825 мест

«Брусника. Сибакадемстрой» получила положительное заключение экспертизы на строительство школы и передает его городу.
  • 28/06/2019, 13:38
В «Европейском Береге» появится школа на 825 мест

Компания «Брусника. Сибакадемстрой» разработала, получила положительное заключение экспертизы и передаёт мэрии города Новосибирска проектную, рабочую и сметную документацию на строительство школы в «Европейском Береге». Ранее застройщик взял на себя подготовку проекта для ускорения строительства образовательного учреждения в микрорайоне, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что проект разработан архитекторами «Брусника. Сибакадемстрой». Он предусматривает все функции образовательного учреждения с местами для спорта и отдыха учеников. При школе расположен большой спортивный стадион с уличными тренажерами, беговыми дорожками и площадкой для игр с мячом.

Средняя общеобразовательная школа рассчитана на 825 мест. Площадь территории под строительство 19 тыс. квадратных метров. Школа будет располагаться в самом центре микрорайона, поэтому проект разработан с учетом общей архитектурной концепции и встроен в панораму застройки.

Школа в «Европейском Береге» входит в список средних общеобразовательных учреждений, которые ожидают федерального финансирования с этого года. После прохождения необходимых процедур бюджетирования муниципалитет приступит к строительству. В среднем возведение подобных объектов занимает около года.

Объект входит в федеральную программу строительства школ до 2025 года. Согласно программе комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска начало финансирования школы в микрорайоне, где уже проживают 5 000 человек, запланировано с 2019 года. Из городского бюджета на неё будет направлено 600 млн руб. В проектирование школы компания «Брусника. Сибакадемстрой» инвестировала 11,5 млн руб.

Фото: пресс-служба компании«Брусника. Сибакадемстрой»

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