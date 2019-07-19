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Новосибирская область лидирует в округе по объемам оптовой торговли и общественного питания

В сельских районах области торговое обслуживание осуществляют в основном предприятия потребкооперации.
  • 19/07/2019, 13:44
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― Мы первые в округе по удельному весу оборота оптовой торговли (501,4 млрд рублей) и оборота общественного питания (31,3 млрд рублей), ― подтвердил министр Андрей Гончаров. ― В сельских районах области торговое обслуживание осуществляют в основном предприятия потребкооперации. Работают 688 кооперативных магазинов, 79 предприятий общественного питания, функционируют 13 розничных рынков, ― цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова пресс-служба регионального правительства.

Еще одно признание лидерства ― 4 из 7 возможных федеральных наград конкурса «Торговля России». По итогам работы в 2018 году в номинации «Лучший торговый город» победителями признали Новосибирск, Калининград и Обнинск. Два торговых предприятия — «Булочная» в рабочем посёлке Линево (ИП Дадыко Д. А.) и чудо-магазин русской кухни «Добрянка» в Новосибирске — стали лучшими магазинами. В номинации «Лучший нестационарный объект» победил контейнер PRIMETIME, лучшим мобильным торговым объектом стало кафе «Дядя Дёнер».

Фото:  Фотобанк Moscow-Live.ru

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