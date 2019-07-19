Местным производителям предложат «Новый сибирский продукт»

— По поручению губернатора Новосибирской области в этом году мы реализуем в регионе достаточно амбициозный проект: «Сделано у нас». Сейчас все более востребованным становится тренд на качественный продукт, который произведен непосредственно на территории: ИП, крестьянско-фермерскими хозяйствами. У людей есть интерес к чистым и качественным продуктам, — рассказал на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Для продвижения таких продуктов в минпромторге решили создать систему сертификации под брендом «Новый сибирский продукт». В рамках этого проекта производителям будет предложено пройти добровольную сертификацию.

— Мы надеемся, что это будет правильно понято и воспринято, что это будет действительно честный продукт, произведенный своими руками, что производители будут полностью отвечать за его качество, — говорит Гончаров. — Сейчас мы устраиваем встречи местных товаропроизводителей с сетевыми магазинами. В перспективе планируем позиционировать «Новый сибирский продукт» в рамках совместной работы с крупными ритейлерами. Возможно, он будет представлен в магазинах на отдельных полках.

Замминистра, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин уточнил, что новый бренд находится на стадии регистрации интеллектуальной собственности. В августе минпромторг планирует запустить этот проект. О желании подключиться к нему заявили уже около 600 местных производителей. Стоимость сертификации Останин не озвучил, но отметил, что она будет рыночная, а проводить эту работу станет одно из подведомственных учреждений министерства: на его базе будет функционировать данная система.

— Хочу подчеркнуть, что, проходя сертификацию, предприятие не просто получает право на использование бренда, но и ряд определенных преференций: возможность выставлять свою продукцию на специализированных полках, приоритет при размещении на областных ярмарках, участие в коллективных стендах, информационную поддержку бренда и т.д., — поясняет Максим Останин.

Он отметил, что ведомство изучало опыт регионального брендирования местной продукции на других территориях России. Финдиректора и руководители торговых сетей отмечают, что по некоторым позициям наблюдался рост продаж до 17%.

В целом, по данным областного минпромторга, в торговых сетях Новосибирской области продукция местных производителей сегодня занимает 23-25%. Однако по некоторым позициям — молоко, хлеб, яйца — доходит до 80%.

Фото: Ростислав Нетисов