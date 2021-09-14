Новосибирская область лидирует в Сибири по притоку населения

По предварительным данным Росстата, Новосибирская область в первом полугодии текущего года занимает лидирующую позицию в Сибирском федеральном округе по притоку населения +3386 человек: прибывших – 37087 человек, а убывших – 33701. В том числе миграционный прирост составил по городскому населению +2646 человек; по сельскому населению +740 человек.

Региональными лидерами по миграционному приросту городского населения являются г. Новосибирск (+2146 человек) и г. Бердск (+252 человек); по миграционному приросту сельского населения: Новосибирский (+2637 человек), Мошковский (+185 человек) и Коченевский (+158 человек) муниципальные районы.

Миграция является важным компонентом формирования численности и общего прироста населения Новосибирской области. Динамика миграционных потоков отражает привлекательность региона.

Положительное сальдо миграции в Новосибирской области в первом полугодии 2021 года на 90,4% обеспечивалось за счет международного обмена и на 9,6% – за счет межрегионального. Миграционный прирост зафиксирован как в обмене населением со странами СНГ (3038 человек), так и в пределах России (325 человек).

В целом по Российской Федерации миграционный прирост населения составил +114216 человек: выбыло – 2001075 человек, прибыло – 1886859 человек; по Сибирскому федеральному округу миграционная убыль населения составила -9082 человека: выбыло – 240305 жителей округа, прибыло – 231223.