OR GROUP выводит онлайн-займы в отдельный бренд

ООО МКК «Арифметика», которое входит в OR GROUP (ранее «Обувь России») и специализируется на микрофинансовой деятельности, запускает новый проект. Компания будет развивать онлайн-займы под отдельным брендом «ДаемДеньги». Это цифровая платформа, она включает сайт, который заработал летом, и мобильное приложение, которое компания сейчас тестирует, сообщили в пресс-службе OR GROUP.

Новый проект позволит «Арифметике» расширить продуктовую линейку, географию

предоставления сервисов и в перспективе не ограничиваться только российским рынком, а

рассматривать и рынки других стран.

Дистанционные сервисы являются приоритетным направлением для «Арифметики»: по итогам 2021 года доля онлайн-займов в общем объеме выдач достигнет 14%, к 2025 году компания планирует довести долю до 40%. Онлайн-кредитование — тренд, который определит развитие микрофинансового рынка в ближайшие годы не только в России, но и в других странах. Пандемические ограничения 2020 года стали триггером для развития новых технологий и их быстрого внедрения на микрофинансовом рынке. Начали стремительно расти объёмы и доля дистанционных выдач и оплат. В этом году тенденция к увеличению этого сегмента сохраняется, что отмечает «Эксперт РА» в отчете по российскому рынку МФО за 1-е полугодие: концентрация на выдаваемых микрозаймах онлайн-сегмента достигла порядка 50% (по сравнению с 35% во 2-м полугодии 2019 года).

— Популярность дистанционных сервисов растет: так, посещаемость сайта «Арифметика» в августе 2021 года выросла в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, — комментирует Игорь Родюшкин, директор МКК «Арифметика». — На текущий момент мы рассматриваем в качестве приоритетного российский рынок, однако не исключаем возможности выхода и на рынки других стран.

Основную часть клиентской базы «Арифметики» составляют покупатели розничных сетей и маркетплейса OR GROUP — сейчас это более 1,5 млн человек. Сеть пунктов выдачи займов насчитывает более 600 точек в более 250 населённых пунктах России. На конец июля 2021 года портфель по денежным займам компании составил 2,8 млрд рублей, рост по отношению к аналогичному периоду 2020 года — 8%. По итогам 2020 года «Арифметика» заняла 3-е место в рэнкинге Expert по величине чистой прибыли.