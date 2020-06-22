Новосибирская область на 14 месте по уровню пессимизма

Новосибирская область находится в 20-ке рейтинга регионов по уровню посткоронавирусного пессимизма. Эксперты Центра политической конъюнктуры изучили активность россиян в соцсетях и выяснили, в каких субъектах граждане чаще всего обсуждают потерю работы, снижение доходов, банкротство малого и среднего бизнеса.

По частоте обсуждения экономических страхов Новосибирская область находится на 14-м месте в общей таблице российских регионов. Число тревожных сообщений от новосибирцев составило 4650.

Как выяснили аналитики, в стране наблюдается значительное снижение страха заразиться коронавирусом (с 27% в апреле до 15% в мае). на первый план выступают страхи в экономической сфере: потеря работы, снижение зарплаты, рост цен, кредиты, банкротство малого бизнеса.

При этом основные страхи относятся к экономической сфере, например, падения уровня жизни, вызванного экономическим кризисом, боятся 57% опрошенных.

— Чаще всего россияне обсуждают риск потери работы (266,8 тыс. сообщений) и рост цен (183,9 тыс.). Следом идут банкротство (92 тыс.) и снижение зарплаты (32,8 тыс.), реже всего граждане пишут о проблемах с кредитами и долгами (9,7 тыс. сообщений), — говорится в отчете.

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