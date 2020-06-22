«Мусорная» реформа не стыкуется с финансированием

— Конечно, нужно вкладывать деньги, если мы хотим навести порядок в этой системе вместе с регоператором, — говорит депутат. — Но мы финансируем то 20%, то 30%. В итоге не создаются условия для оказания регоператором услуги, как в селе Половинном. Не созданы площадки, которые записаны в территориальной схеме по этому поселку. Должны быть 32 контейнера. Их тоже нет. По частному сектору регоператор должен раздавать жителям мешки бесплатно. Сегодня население заставляют эти мешки покупать. Люди совершенно справедливо поднимают вопросы. Мы нашли все документы, где говорится, что регоператор обязан создать условия предоставления услуги, за которую собирает деньги. Но площадок нет, контейнеров нет.

— Понимаем, что программа очень плохо финансируется, — говорит зампредседателя комитета. — Но ни одной новой площадки временного складирования ТБО в городах нет. Мы научились давать субсидии муниципалитетам, ничего нового. А когда начали весь этот эксперимент, реформу «мусорную», денег, видимо, не выделили и ничего не создали. Контейнеры до сих пор покупают сами перевозчики. Пять тысяч всего купил поставил на учет регоператор, остальные — перевозчики. Некоторые субъекты Федерации выделяют по 200-300 млн рублей на обновление материальной базы. Если мы говорим, что сегодня у нас программа профинансирована всего на 30%, то ожидать чего-то серьезного, думаю, в нашей области, не стоит.

По мнению депутата, подобные проблемы наблюдаются не только в сельской местности, но и в городах Новосибирской области.

В целом, по мнению депутата, мусорную реформу можно считать полностью проваленной на территории региона.

— У нас в области эта программа — одна из самых скандальных, — считает Агеенко. — Она выполнялась таким образом, что четвертый год не строятся полигоны. Построены всего три площадки временного накопления, четвертая готова наполовину. Причем на построенные три площадки ушли 44 млн рублей. С 2016 года заявлен временный полигон в Карасуке. В 2018 году выделены 53 млн рублей. Сегодня нет экспертизы по проекту. Как строить? Когда маленький карасукский полигон строят практически четвертый год, и он сегодня не сдан — это вся реформа. Раньше она буксовала. Сейчас она провалена.

— В этом суть «мусорной» реформы, которую нам так нахваливали власти всех уровней? — пишет в комментариях к фото один из новосибирцев. — Просто надо было прибыльный бизнес передать в частные руки? А теперь пойди, спроси с них.

Своим видением результатов реализации реформы стали делиться и новосибирцы, выкладывающие в соцсети фото переполненных мусорных баков с улиц Кошурникова, Одоевского.

Со своей стороны, компания-регоператор ООО «Экология-Новосибирск» сообщает о новых площадках, которые предполагается за счет средств областного и муниципальных бюджетов ввести в эксплуатацию в ряде районов области. Так, в частности, по информации компании, в Убинском районе запланированы к строительству три площадки временного накопления отходов, располагающихся вблизи сел Убинское, Круглоозерное, и Кожурла. В Венгеровском районе — возле сел Венгерово, Усть-Изес, 2-я Петропавловка. В Кочковском районе подобные объекты расположены около сел Кочки и Черновка. Комплексные полигоны, на которых планируется размещение отходов с вышеуказанных площадок, будут располагаться вблизи Каргата, Татарска и села Колыбелька. В настоящее время завершено строительство площадок временного накопления отходов, расположенных вблизи сел Убинское, Венгерово и Кочки. Площадки будут использоваться для временного хранения твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, общим объемом до 360 куб. метров. Нормативный срок накопления отходов на подобных объектах может достигать 11 месяцев.

— За счет средств регионального оператора построенные площадки будут оснащены сортировочными линиями, что обеспечит снижение объема захораниваемых отходов, — говорит директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. — В связи с этим направлены предложения о внесении необходимых изменений в территориальную схему. Реализация всех мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, позволит создать эффективную и безопасную систему обращения с отходами.

В исполнительной власти промежуточные результаты реализации реформы видят более оптимистичными, нежели представители депкорпуса.

— Я считаю, ничего не провалено, — говорит министр энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов. — То, что мы не можем в одночасье создать всю инфраструктуру, — да, это невозможно в силу того, что требует огромнейших миллиардных капитальных затрат. Но мы идем поэтапно — в зависимости от финансового обеспечения. Объекты пусть не быстро, но строятся, создаются площадки накопления. Сейчас в Колывани муниципалитет устанавливает площадку для накопления. Как только это будет сделано, регоператор сразу же приходит устанавливать мусорные баки.

— Кому вообще выгодно, что концессия не работает? — обратился к региональным чиновникам депутат Олег Сметанин. — Получается, что деньги собирают — и все. Обещали перерабатывающий, мусоросортировочный комплекс. Воз и ныне там. Сколько еще будем в подвешенном состоянии? Вообще, каким-то образом площадки подготавливаются, или это все вываливается с риском для экологии?

Помимо вывоза и временного хранения, немало вопросов депутатов вызывает и такая сторона «мусорной» реформы, как утилизация отходов. В первую очередь, это, конечно, перспективы концессии, замороженной еще год назад, но до сих пор остающейся в подвешенном состоянии.

В правительстве области, как и на протяжении всего года заморозки, продолжают кивать в сторону концессионера, в качестве которого выступает также ранее упомянутая компания ООО «Экология-Новосибирск»

— Концессионное соглашение в настоящее время по-прежнему заморожено, — поясняет Архипов. — Никаких действий не осуществляется, вторая сторона не понимает последствий своих действий при разморозке соглашения. Учитывая, что работа подходит к завершению, нет смысла осуществлять капитальные вложения. Как только юридическая работа будет завершена, станет понятно, что и в какие сроки будет реализовано.

Напомним, что ранее компания-концессионер в комментарии Infopro54 заявляла, что как раз ожидает определенных шагов от правительства региона в части предоставления земельного участка под один из полигонов.

— Отнесение этой услуги к коммунальным позволит осуществить расчет размера платы, исходя из показаний приборов учета, — говорит Панферов. — Единственное решение существующей проблемы — это отнести услуги по вывозу ЖБО к коммунальным. Это возможно только путем внесения изменений в нормативно-правовые акты федерального уровня.

Помимо твердых, парламентарии намерены решить вопрос с утилизацией жидких бытовых отходов, по поводу чего выйти на уровень федеральной власти с соответствующей законодательной инициативой. Как пояснил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов, дело в том, что в настоящее время, в соответствии с действующим федеральным законодательством, сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) относится к конкурентным видам услуг. В результате организация, осуществляющая вывоз отходов и преследующая цель получения прибыли, может необоснованно увеличить тариф. Так, например, в Новосибирской области размер платы за указанную услугу увеличился в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, более чем в два раза. Кроме того, опять же согласно законодательству, граждане оплачивают вывоз ЖБО, исходя из общей площади жилого помещения. Но при этом объем отходов зависит не от площади, а от количества людей, которые на ней проживают.

Фото: pixabay.com, автор- analogicus