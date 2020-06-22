Спрос на медиков в Новосибирской области вырос в 2,5 раза

Весной этого года в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» в Новосибирской области, по данным базы hh.ru, было открыто в 2,5 раза больше вакансий, нежели в марте-мае 2019 года, сообщили в пресс-службе hh.ru. Отмечается, что год назад медики занимали пятое место по востребованности у работодателей (9%) от общего числа весенних вакансий), нынче же поднялись до второго места (15%).

В целом по России наблюдается немного иная ситуация: этой весной «Медицина, фармацевтика» заняла третье место – к данной профсфере относятся 11,4% всех предложений работодателей (год назад – 5,3%, 11 место).

— Важная особенность: если раньше работодатели, как правило, искали медицинский персонал в пределах своего региона, то сегодня поиск все чаще выходит за рамки субъекта. Так, в Новосибирской области можно встретить вакансии от медучреждений Москвы, Карелии и других регионов. Подходящие кандидаты могут рассчитывать на помощь в организации переезда и даже на предоставление жилья (хотя бы временного). Работодателям, которые нуждаются в специалистах-медиках, сегодня стоит учитывать, что они конкурируют с больницами со всей страны, — рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

По ее словам, лечащий врач – наиболее востребованная специализация в медицине этой весной, на нее пришлось 46% вакансий (чаще всего это предложения для терапевтов и хирургов). Доля вакансий для младшего и среднего медицинского персонала и специалистов по клиническим исследованиям одинакова — по 17%.

При этом, средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Медицина, фармацевтика» в марте-мае 2020 года составила 41 500 рублей и практически равна зарплате медиков в прошлом году.

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