Новосибирская область на 23 месте по скорости строительства многоквартирных домов

Опубликован рейтинг российских регионов по скорости строительства жилья на 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил Единый реестр застройщиков (ЕРЗ). Новосибирская область заняла в нем 23 место. Это на 1 сточку ниже по сравнению с прошлым месяцем.

По данным ЕРЗ, в среднем на возведение одного многоквартирного дома в Новосибирской области у застройщиков уходит 711, 95 дней. За три года в регионе введено 3,77 млн многоквартирных домов по договорам долевого участия. Средняя площадь дома составляет 5329 кв. метров, средняя этажность — 17,7 этажей.

В Топ-5 рейтинга по скорости строительства ЕРЗ.РФ вошли Новгородская область (1 дом строится в среднем 337.86 дней), Оренбургская область (394.98 дней), Томская область (423.26 дней), Республика Марий Эл (473.36 дней) и Курганская область (505,32 дней).

Для сравнения, в Москве средняя скорость строительства одного дома составляет 1190.38 дней, а в Санкт-Петербурге — 1224.51 дня. В рейтинге они занимают 69-е и 70-е места соответственно. Здесь за 3 года введено МКД по ДДУ общей площадью 17,91 и 10,77 млн кв. м.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев растут требования к загородным домам.