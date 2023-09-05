В 2023 году специалисты управления Россельхознадзора по Новосибирской области выявили на территории региона 36 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, сообщили в ведомстве. Общая площадь свалок, расположенных в границах Болотнинского, Искитимского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Тогучинского, Сузунского и Чановского районов — 10,1 га.

Как рассказали в ведомстве, основными материалами, захламляющими сельхозугодия, являются пластиковые, стеклянные, металлические упаковки от пищевых продуктов, строительные материалы, порубочные остатки древесно-кустарниковой растительности, картон, доски, отходы жизнедеятельности животноводства.

— Немаловажно, что бОльшая часть обнаруженных свалок состоит из материалов, не способных к природному саморазложению, что приводит к ухудшению качества земель, — подчеркнули в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что преобладающее количество несанкционированных свалок, требующих устранения, расположено на неразграниченных землях и находится в ведении органов местного самоуправления.

— Это предполагает планомерную ликвидацию на средства, выделенные из федерального бюджета, — говорится в сообщении.

В целом в текущем году в Новосибирской области ликвидировано 9 свалок на площади 6,2 га.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области на ликвидацию двух незаконных свалок по нацпроекту потратят 480,5 млн рублей.