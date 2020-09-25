Новосибирская область на 40-м месте по суточному приросту случаев COVID-19

Новосибирская область за сутки поднялась на две позиции и сегодня находится на 40-м месте в общем списке российских регионов по суточному приросту случаев коронавируса, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— Подтверждено на 4 положительных диагноза COVID-19 больше, чем вчера, — заболели 67 человек. Пациентов, выписанных из больниц, на 5 человек больше, чем днем ранее — 78 человек. Подтверждено 4 летальных исхода за сутки, — говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 1856 (25,7%) не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 317 человек.

Фото предоставлено ИЦК