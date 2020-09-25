Волонтерство и благотворительность. Бизнес, власть и общественники «сверили часы»

24 сентября в Новосибирске прошла онлайн-конференции «Волонтерские и благотворительные проекты: сотрудничество бизнеса, власти и некоммерческого сектора в новых реалиях». Организаторами конференции выступили Информационно-аналитический портал Infopro54.ru и региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Новосибирской области.

Председатель регионального представительства НСКВ в Новосибирской области, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, сомодератор конференции Дмитрий Шарков отметил важность координации усилий по развитию добровольчества в корпоративной сфере:

«Доверие к программам социальной ответственности бизнеса растет» — В настоящее время корпоративное волонтерство имеет потенциал для значительного вклада в системное развитие добровольчества в Новосибирской области, социально ориентированного на повышение благосостояния региона. В период самоизоляции в рамках НСКВ мы предложили сотрудникам компаний новые форматы участия в решении общественно значимых задач. Например, используя свои профессиональные компетенции и интеллектуальный потенциал, помогать некоммерческим организациям в решении важных для них вопросов. Будем стремиться к тому, чтобы интеллектуальное волонтерство стало нормой, а не вынужденной мерой в период пандемии, поскольку оно может иметь значительно больший и более долговременный социально-экономический эффект, в сравнении с другими видами корпоративного добровольчества. В решении этой задачи для нас очень важна экспертиза и предложения некоммерческого сектора, а также возможности координации усилий бизнеса, власти и СО НКО в рамках Межведомственного совета по развитию добровольчества в Новосибирской области.

Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям «Пивоваренная компания «Балтика» в регионе Сибирь Анастасия Малетина рассказала об опыте социальных инвестиций компании в новых условиях: коронакризиса и самоизоляции.

— Для нас важно, оставаясь верными системным походам и целям устойчивого развития, оставаться чуткими к актуальным нуждам местных сообществ, частью которых являются наши предприятия и их сотрудники, и откликаться на текущие потребности общества, — рассказала Анастасия Малетина. — В условиях пандемии мы приоритизировали направления помощи и развернули социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» для помощи местным сообществам. Вместе с волонтерскими центрами, НКО, региональными штабами мы поставили по всей России более 500 тысяч единиц средств защиты и более 450 тысяч безалкогольных напитков пожилым людям, волонтерам, доставляющих им продукты и лекарства, медикам. В том числе кампания при партнерстве с АНО «Центр социальных технологий» была реализована и в Новосибирске. За этой помощью стоит труд и вовлеченность большого числа наших сотрудников, которые оперативно оформляли помощь, взаимодействовали с фондами и оперативными штабами, осуществляли отгрузку напитков, их доставку в медицинские учреждения, точки питания, дома престарелых, социальные центры, обсерваторы.

Региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca—Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Татьяна Сидельникова поделилась опытом работы компании с общественными организациями и волонтерами в период пандемии, а также после снятия карантинных ограничений.

— Мы верим в то, что общими усилиями — бизнеса, некоммерческого сектора и власти — мы сможем внести существенный вклад в изменение ситуации к лучшему. Coca-Cola в России оказывает поддержку в двух основных направлениях (гуманитарная и медицинская помощь) и работает сразу с несколькими организациями, — пояснила Татьяна Сидельникова. — Так, в Новосибирске волонтеры движения #МыВместе получили бесплатные напитки. Соки, питьевая вода, холодные чаи и многое другое стали своевременной адресной поддержкой для тех, кому она так нужна: волонтерам, оказывающим помощь пенсионерам и людям из незащищенных групп населения. Мы продолжаем работу в этом направлении, чтобы помочь специализированным организациям в борьбе с возникшей угрозой.

Инженер-эколог новосибирского филиала ООО «Марс» Елена Позднякова акцентировала внимание на важности привлечения волонтеров и общественников к реализации экологических проектов.

— Наша текущая реальность — это «Вызов» с большой буквы: новые технологии, пандемия, изменения в обществе и на рынке. Сотрудники компании Mars учатся работать и жить в новых реалиях и делают это успешно и качественно. Волонтерская деятельность была и остается одним из наших приоритетов, — подчеркивает Елена Позднякова. — Поддержка приютов для собак и кошек, которым мы в виде благотворительной помощи передавали корма, реализация digital-проектов, направленных на привлечение внимания к проблемам приютов для животных, помощь в поиске семей, готовых подарить тепло своих сердец бывшим «беспризорникам» и направленных на сбор средств от продажи кормов для поддержки таких приютов. Участие в акциях, которые возможно реализовать в условиях самоизоляции, например «Сад памяти» — с посадкой деревьев и кустарников в память о павших в Великой Отечественной войне. Неравнодушные и вовлеченные люди всегда найдут возможность сделать мир вокруг лучше!

Большой социальный проект во время карантина реализовала компания «ИНВИТРО», сопровождая пациентов, которым требовалась медицинская поддержка, регулярное наблюдение за состоянием здоровья. Специфику работы компании в этот период пояснила руководитель пресс-службы «ИНВИТРО» Нина Орешкина. Ведущий специалист департамента внешних коммуникаций МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Дарья Дегина представила программу, которую компания реализует для людей «серебряного» возраста, а также рассказала, как трансформировалось это взаимодействие в условиях карантина. Директор ресторана KFC, лидер волонтерского движения KFC в Новосибирске Алена Халецкая поделилась опытом работы со сложными подростками, программой профориентации, сформированных для них компанией, а также о принципах стимулирования волонтерского движения внутри KFC.

Заместитель начальника управления — начальник отдела молодежной политики управления молодежной политики Министерства образования Новосибирской области, секретарь Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области Ирина Дончева рассказала о том, какой интерес к волонтерским и благотворительным проектам проявляет молодежь в регионе.

— На заседании Межведомственного совета по развитию добровольчества со стороны некоммерческих организаций поступил запрос о создании и ведении доступного реестра организаций, занимающихся корпоративным добровольчеством и являющихся социально-ответственным бизнесом. На территории региона сложно проследить, какая организация какую благотворительную деятельность осуществляет. Хотя запрос на сотрудничество с бизнесом со стороны НКО огромный, — пояснила Ирина Дончева. — Мы можем рассмотреть возможность совместного планирования деятельности НКО, добровольческих организаций и бизнеса. Создание единого реестра позволило бы выстроить механизмы и форму поддержки социально-значимых проектов со стороны социально ответственного бизнеса. На данный момент в регионе на высоком уровне представлено корпоративное добровольчество в сфере экологии. Мы предлагаем усилить его присутствие по таким направлениям, как pro bono, специализированные проекты для детей.

Инициатором многих волонтерских проектов в регионе, в том числе с участием молодежи выступает областное министерство природы. Консультант отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, куратор по развитию корпоративного волонтерства в Межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области Лариса Серова сообщила, что масштаб проектов экологической направленности постоянно увеличивается, как и количество желающих принять в них участие. К движению присоединяются инициативные группы во всех районах области, в том числе представители коммерческих компаний.

— Буду очень рада, если по экологическим программам к нам подключатся новые партнеры. Мы продолжаем высаживать деревья и будем рады единомышленникам, — сообщила она.

Лариса Серова также отметила, что постоянно ищет и изучает новые формы волонтерства:

— В частности, мне очень понравился опыт международного корпоративного волонтерство, который мы тоже можем использовать — выход за рамки региона. Возможно, у нас получится организовать взаимодействие с другими территориями через трансляции или совместные мероприятия, так как это расширяет наши возможности и обогащает наш опыт.

Заместитель директора МКУ «Агентство развития социальной политики города Новосибирска» Юлия Гусева поделилась опытом работы оперативного штаба, созданного при департаменте соцполитики города, по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в период пандемии. Президент межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», председатель комиссии по развитию гражданского общества, добровольчества, благотворительности и СО НКО Общественной палаты Новосибирской области Елена Малицкая констатировала, что общественные организации региона каждый год выходят на фонд с новыми инициативами и идеями. В частности, на круглом столе она предложила создать единую платформу для консолидации всех участников добровольчества и волонтерского движения в регионе.

Руководитель регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» Анна Шубина привела примеры проектов, которые в 2020 году сопровождал волонтерский корпус региона, а также проанализировала, как его работу скорректировала пандемия. Руководитель лиги волонтеров благотворительного фонда «Солнечный город» Полина Петрова и руководитель новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» общероссийской общественной организации инвалидов — Российского союза инвалидов, председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Федорова рассказали о конкретных проектах, в реализации которых необходима помощь бизнеса, власти и волонтеров. Руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам» София Шагинян поделилась опытом разработки совместных программ, реализованных с компанией Tele2.

В ходе конференции были намечены основные направления взаимодействия регионального представительства НСКВ с ключевыми участниками выстроенной в Новосибирской области системы развития добровольчества: бизнеса, власти и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фото и видео предоставлено организаторами