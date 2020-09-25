Дмитрий Асанцев сохранил кресло председателя горсовета

В отличие от выборов председателя регионального парламента, первая сессия горсовета Новосибирска прошла в более нервной обстановке. На пост председателя были выдвинуты три кандидатуры — Дмитрия Асанцева, который возглавлял горсовет в шестом созыве, предложила фракция «Единая Россия», Игоря Украинцева — неформальное объединение «Лига эффективности», Сергея Бойко — коалиция «Новосибирск 2020».

Выдвинувший Бойко член коалиции Антон Картавин пояснил, что жители Новосибирска поставили предыдущему созыву горсовета неудовлетворительную оценку, так как больше половины старых депутатов не были переизбраны на новый срок, а фракции «Единой России» и КПРФ в горсовете уменьшили в 1,5 раза.

— Я выдвигаю Сергея Бойко и предлагаю поддержать мнение жителей города, — заявил он.

Дмитрий Асанцев в качестве кандидата на должность председателя выдвинул предложения по повышению эффективности работы горсовета, усилению его нормативной и правовой деятельности. Он предложил сократить 9 ставок главных специалистов в комиссиях, отметив, что правовое обеспечение будут осуществлять юристы, работающие в управлении по правовым и экономическим вопросам. Эта реформа, по словам Асанцева, сэкономит расходы бюджета в размере 2 млн рублей в 2021 году и по 2,7 млн в последующие годы. Кроме того, он предложил создать комиссию для мониторинга работы мэрии и более плотной работы с результатами проверок городской КСП.

— Предлагаю уделить больше внимания поиску решений для наполнения доходной части бюджета города, а при привлечении дополнительных ресурсов более комплексно подойти к финансированию районных администраций города для решения проблем, актуальных для жителей районов, — пояснил Асанцев. — В этом созыве планируются масштабные изменения в генплан Новосибирска, которые нужно контролировать. Также предлагаю сосредоточиться на благоустройстве частного сектора. В приоритете остается работа с наказами избирателей, как перешедшими от шестого созыва, так и новыми.

Игорь Украинцев пообещал в случае избрания сосредоточиться на решении городских проблем, которые годами не решаются. По его словам, Новосибирск неактивно участвует в федеральных программах по строительству школ и детских садов, не решается вопрос с пылью на дорогах города

— Я готов предложить вам сделать так, чтобы юридически в горсовете был один председатель и фактически 50 сопредседателей. Абсолютно каждый депутат имеет право и возможность на реализацию интересов своих избирателей, чтобы мы не наблюдали, что в одних районах строятся огромные парки, школы, а до других финансирование не доходит. Сейчас это налицо, — подчеркнул Украинцев. — В случае моего избрания Совет превратится в орган, самостоятельно принимающий решения и жестко спрашивающий с мэра Новосибирска по всем направлениям его деятельности, что давно уже никто не делал. У нас город богатый на людей и профессионалов, которым нужно предоставлять возможность для реализации своего потенциала. Если вы меня изберете, то и Совет будет счастлив, и Анатолий Локоть научится работать — или мы с почестями его проводим в Госдуму в следующем году, где его способности устанавливать памятники будут востребованы.

Украинцев добавил, что он также будет жестко требовать долги с арендаторов городской земли, а отвечая на вопросы коллег заявил, что «масло по бутерброду нужно размазывать равномерно»: денег, потраченных на Михайловскую набережную, могло бы хватить на обустройство 50 скверов в районах города.

Лидер коалиции «Новосибирск 2020», представитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко в своем выступлении заявил, что горсовет — это ключевой орган, который должен осуществлять стратегическое управление и контролировать чиновников, а в последние годы он превратился в придаток мэрии и страдает субъективизмом.

— Депутаты занимаются лоббированием интересов своего бизнеса или округа, должность депутата сведена к должности завхоза на округе. Проголосовав за повышение тарифов на ЖКХ в 2017 году, поверив в слова о том, что оно необходимо для предотвращения коммунальной катастрофы, депутаты шестого созыва потеряли репутацию. Половина из тех, кто тогда поддержал это решение, сегодня не переизбраны, — напомнил Бойко. — При прежнем руководстве, если горсовет брался за решение стратегических и актуальных вопросов, то «гора рожала мышь».

Он заявил, что депутаты недостаточно четко отслеживают распределение средств, выделяемых на разные программы. В частности, по его словам, транспортные маршруты распределяются между перевозчиками, близкими к чиновникам. Бойко также заявил, что необходимо провести административную реформу в мэрии, сократив количество чиновников по примеру Тюмени, а также добиться большего перераспределения налоговых средств, которые собираются в городе и перечисляются в региональный и федеральный бюджеты.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал кандидатуру Дмитрия Асанцева, отметив, что профессиональный опыт и знания, умение выслушать другую точку зрения — крайне важные качества, особенно для председателя горсовета.

— В Совете представлены разные депутаты, за них проголосовали новосибирцы. Задача председателя — организовать их работу. Это будет уважение к мнению избирателей, — пояснил он. — У нас разные политические взгляды на события, но мы научились в непростых условиях дефицита бюджета находить решения, руководствуясь не личными амбициями, не политической конъюнктурой, а интересами новосибирцев. Как мэр города считаю, что это будет в интересах новосибирцев.

По результатам тайного голосования Дмитрий Асанцев набрал 39 голосов, Сергей Бойко — 5 голосов, Игорь Украинцев — 3 голоса. Всего на сессии присутствовали 47 депутатов. Трое отсутствовали по уважительным причинам: Наталия Пинус и Ирина Беспечная находятся в очередном отпуске, Дмитрий Червов — в командировке.

Фото с сайта горсовета