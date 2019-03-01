Новосибирская область на первом месте в округе по поступлениям страховых взносов

Первое место в Сибирском Федеральном округе и десятое в Российской Федерации занимает Новосибирская область по объему поступлений страховых взносов (на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— В 2018 году от налогоплательщиков Новосибирской области во внебюджетные фонды поступило 138,1 млрд руб. страховых взносов, что на 13,9 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Темп роста поступлений составил 111,2 % при темпе роста среднемесячной номинальной заработной платы за январь-ноябрь 2018 года – 108,1%. Опережение темпа роста поступлений по страховым взносам составило 3,1 процентных пункта, — рассказали в пресс-службе.

Сумма поступлений на обязательное пенсионное страхование составила 102 млрд руб., на обязательное медицинское страхование работающего населения – более 24 млрд руб., на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – почти 12 млрд руб.

— Работа налоговых органов в части администрирования страховых взносов ориентирована на побуждение плательщиков самостоятельно уточнять свои обязательства по уплате, в случае необходимости представляя уточненные расчеты, — уточнила начальник отдела налогообложения физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, за 2017–2018 годы представлено уточненных расчетов к доплате на сумму 66,4 млн рублей.

Отмечается, что по итогам 2018 года в Новосибирской области отмечается положительная динамика и численности плательщиков страховых взносов. Так, страховые взносы в прошлом году уплачивали 69,5 тыс. работодателей – это почти на 2 тыс. плательщиков больше, чем годом ранее.

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