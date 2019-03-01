Область снова реструктурирует бюджетные кредиты

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, речь идет о двух принятых в конце 2018 года допсоглашениях к четырем соглашениям, заключенным с 2015 по 2017 год, о предоставлении Новосибирской области бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета региона и реструктуризации задолженности. Как напомнил в своем докладе на сессии регионального парламента исполняющий обязанности министра финансов Константин Дуплякин, в 2015 году были реструктуризированы кредиты, полученные на ремонт дорог, а в 2017 — на замещение коммерческих и долговых обязательств.

Общий объем реструктуризированных обязательств составил 19,1 млрд рублей. Правительство Российской Федерации внесло в законодательство изменения, которые смягчают последствия условий реструктуризации 2015 и 2017 годов. Соответственно, были заключены дополнительные соглашения с минфином и утверждены соответствующие законы,сообщил Дуплякин, выступая перед депутатами.

Основные изменения касались сроков устранения нарушений графика погашения задолженности и установления фиксированного размера пени за несоблюдение графика.

Как пояснил редакции InfoPro54 заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания Валентин Сичкарев, теперь региону предоставлено некоторое послабление в случае, если не удается своевременно рассчитаться по кредитам.

— У нас есть две группы бюджетных кредитов. Например, один большой, который мы брали на Бугринский мост, а потом брали разными партиями бюджетные кредиты, чтобы заместить ими коммерческие/ Когда у нас было много кредитов в банках, бюджет РФ давал нам займы с совсем маленькой процентной ставкой, — вспоминает депутат. — Мы внесли изменение в соглашения по предложению Российской Федерации. Согласно ему, если должник — Новосибирская область — не уплатил кредит в срок, то региону дается 14 дней на урегулирование обстоятельств. Ранее же в случае неуплаты сразу следовали меры реагирования и взыскания, начинались проблемы.

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, областная власть намерена продолжить работу по дальнейшему снижению регионального долга.

— Большая часть долга — это кредиты из коммерческих заимствований, размещенные в ценных бумагах. Никаких сомнений в том, что мы будем выполнять свои обязательства в течение 2019 года и последующей двухлетке, нет. Стоит задача, которую я уже обозначал в своем отчете, — дальнейшее снижение нашей долговой нагрузки, — заявил губернатор во время пресс-подхода.

— Так как в 2012 году были майские указы анонсированы и приняты к исполнению, то нужны были средства для увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы. Сначала регионы брали у банков под серьезные проценты коммерческие кредиты, которые потом замещали бюджетными, — говорит Вера Ганзя.

Как пояснила редакции InfoPro54 депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя ситуация с высокой закредитованностью регионов возникла в 2012 году — после майских указов президента.

— Мы в серединке. Это самая оптимальная позиция. У нас нет серьезного долга. Дефицит бюджета вполне вписывается в установленные рамки (10% при максимально возможных 15%), чтобы направлять в регионы межбюджетные трансферты. На федеральную помощь можем рассчитывать только в рамках госпрограмм и нацпроектов, принятых совсем недавно. Однако, как следует из последнего послания президента, еще никаких нормативных решений не было принято. Правда, минфин анонсировал цифру с 2 до 3 триллионов рублей — долг регионов. То есть, скорее всего, безвозмездных денег на выполнение послания президента трудно ожидать, сколько денег и на какие конкретно направления будет выделено. Минфин пока никаких предложений нам не вносил, — сообщает собеседник издания.

В настоящее время, по словам депутата, программа бюджетного кредитования действует только в отношении четырех регионов. Новосибирской области среди них нет.

На минувшей неделе на пресс-конференции министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил, что впервые за последние несколько лет бюджет Новосибирской области по итогам 2018 года исполнен с профицитом в размере 7 млрд рублей, а совокупный долг региона снизился на 1,5 млрд рублей до 65,5 млрд.

Фото: Юлия Данилова