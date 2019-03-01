В «Горводоканал» пришли оперативники

— На территории данного МУП оперативные сотрудники проводили оперативно-розыскные мероприятия, — подтвердили InfoPro54 в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Пока, по словам собеседника издания, большей информацией пресс-служба о ситуации не располагает. Судя по словам очевидцев, оперативники произвели выемку документов.
В начале февраля сайт «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) сообщал, что у Главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области возникли вопросы по контрактам «Горводоканала» с ООО «СибСтрой Альянс» и ООО «Гидрострой».
Периодически в СМИ Новосибирска проходит информация о том, что «Горводоканал» могут передать в концессию. Впрочем, она опровергается руководством города. В то же время на уровне области уже третий год рассматривается возможность создания укрупненной организации по управлению объектами водопроводно-канализационного хозяйства региона.
В июле 2018 года на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров отмечал, что ограничения по тарифообразованию не позволяют ресурсоснабжающим организациям в полной мере осуществлять мероприятия по реконструкции, реновации, строительству новых сетей, реализовывать программы подключения новых потребителей.
инвестпрограммы предприятия помимо заниженного тарифа сказалась корректировка планов застройщиков. При этом Галкин подчеркивал, что пока «Горводоканалу» удается перевыполнять показатели эффективности.
Фото Tayga.info, Петр Маняхин
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