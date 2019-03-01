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В «Горводоканал» пришли оперативники

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, на территории предприятия проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
  • 01/03/2019, 17:43
Автор: Евгения Серёгина
Оперативники произвели выемку документов
Оперативники изъяли документы муниципального предприятия.

— На территории данного МУП оперативные сотрудники проводили оперативно-розыскные мероприятия, — подтвердили InfoPro54 в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пока, по словам собеседника издания, большей информацией пресс-служба о ситуации не располагает. Судя по словам очевидцев, оперативники произвели выемку документов.

В начале февраля сайт «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) сообщал, что у Главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области возникли вопросы по контрактам «Горводоканала» с ООО «СибСтрой Альянс» и ООО «Гидрострой».

Периодически в СМИ Новосибирска проходит информация о том, что «Горводоканал» могут передать в концессию. Впрочем, она опровергается руководством города. В то же время на уровне области уже третий год рассматривается возможность создания укрупненной организации по управлению объектами водопроводно-канализационного хозяйства региона.

Для объектов водопроводно-канализационного хозяйства все-таки создают УК

По итогам 2017 года, выручка МУП «Горводоканал», по данным rusprofile.ru, составила 4,8 млрд рублей (в 2016 году — 4,7 млрд), прибыль компании — 81 млн (в 2016 году — 224 млн).

В июле 2018 года на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров отмечал, что ограничения по тарифообразованию не позволяют ресурсоснабжающим организациям в полной мере осуществлять мероприятия по реконструкции, реновации, строительству новых сетей, реализовывать программы подключения новых потребителей.

Тарифы на услуги ресурсоснабжающих организаций могут вырасти

Замдиректора по развитию МУП «Горводоканал» города Новосибирска Алексей Галкин пояснял, что  на выполнении инвестпрограммы предприятия помимо заниженного тарифа сказалась корректировка планов застройщиков. При этом Галкин подчеркивал, что пока «Горводоканалу» удается перевыполнять показатели эффективности.

Инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций недовыполняются

МУП «Горводоканал» основан в 1996 году. Директором предприятия с 1996 года является Юрий Похил. Основной вид деятельности  — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Уставной капитал предприятия — 1,1 млрд рублей. МУП имеет две дочерние компании — ОАО «ПТБ» и АНП «ОРС». С 2015 по 2017 годы на предприятии проведена 51 проверка, в ходе которых выявлено 13 нарушений. В отношении МУП «Горводоканал» возбуждено 11 исполнительных производств на общую сумму 161 тысяча рублей. Сейчас остаток, по данным rusprofile.ru, составляет 51 тысячу рублей.

Фото Tayga.info, Петр Маняхин 

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