Новосибирская область на сто процентов готова к ЕГЭ и ОГЭ

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона.
— Муниципалитеты нашей области готовы к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году. Есть и новшество – возможность пересдать один предмет в основное время появляется у ребят в этом году впервые, — отметил глава региона.
По словам министра образования региона Марии Жафяровой, в настоящее время на участие в основной период ГИА-11 зарегистрированы 14 909 человек, из них выпускники школ текущего года – 13 213.
В основной период для участия в ГИА-9 зарегистрированы 36 273 человека. Выпускники для получения аттестата должны будут сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математику) и два экзамена по выбору.
Основной период проведения ГИА-9 пройдёт с 21 мая по 2 июля, ГИА-11 – с 23 мая по 5 июля. В соответствии с Поручениями президента, в расписание ГИА-11 добавлены дополнительные два дня – 4 и 5 июля. В эти два дня выпускники текущего года, которые захотят улучшить свои результаты, смогут пересдать один из предметов по выбору в форме ЕГЭ. При этом результаты предыдущего экзамена будут аннулированы.
Выпускники, которые не смогли сдать экзамены в основной период проведения ГИА, смогут их пересдать в дополнительный сентябрьский период, который пройдет с 3 по 24 сентября для выпускников 9-х классов и с 4 по 23 сентября для выпускников 11-х классов.
Фото: ru.freepik.com / Автор: senivpetro
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