Союзу отцов не понравился новый клип Клавы Коки из-за феминизма

Союз отцов продолжает следить за контентом поп-звезд в интернете. Общественников волнует, как творчество популярных у молодежи артистов, влияет на психику и здоровое развитие детей.

Сомнительное содержание песен, предназначенное для людей 18+, часто оказывается доступно более широкому кругу слушателей. Но вместо того, чтобы пропагандировать нормальные человеческие ценности, певцы часто переходят границу и навязывают юному поколению, совсем другие приоритеты. И речь не про спорт и здоровый образ жизни.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров возмутился новым клипом Клавы Коки.

― Пошла жара, ещё один продукт нашего деструктивного шоу бизнеса. Клава Кока анонсировала песню в которой она рекламирует одиночество и интим с разными партнёрами, песня фактически пропагандирует феминизм: «Нет парня ― нет проблем, я собираю гарем». Год семьи шагает по стране… ― написал в своих социальных сетях Майоров.

Сибиряк считает, что необходимо развивать институт семьи, социальные программы, а не навязывать современному поколению мысли о гареме и разврате.

Ранее, Союз отцов возмутил билборд, на котором популярная певица Инстасамка рекламировала образовательную платформу.