20 мигрантов пытались избежать воинского учета в Новосибирске

В Ленинском районе на прошлой неделе, с 13 мая по 19 мая, правоохранители устроили рейд по мигрантам. Они искали тех, кто незаконно осуществляет свою трудовую деятельность.

— На 6 иностранных граждан был составлен административный протокол. Они помещены в спецучреждение для дальнейшего выдворения за пределы страны, — отметил Андрей Кульков, начальник МВД по Новосибирской области.

Удалось выявить 20 мигрантов, которые не встали на воинский учет после приобретения паспорта.

Также было проверено более 40 мест скопления иностранцев: среди них 24 дома и 17 торговых точек. Там было обнаружено 165 нарушений миграционного законодательства. Трое иностранцев депортировано.

Ранее редакция сообщала о том, что 13 иностранцев за неделю выдворили из Новосибирской области.