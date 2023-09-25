Новосибирская область на восьмом месте по потребительскому поведению в интернете

Новосибирская область заняла восьмое место рейтинг российских регионов по потребительскому поведению их жителей в интернете. Третий выпуск рейтинга выпустила компания PIM Solutions, развивающая экосистему сервисов для e-commerce. По сравнению с прошлым годом Новосибирская область поднялась на 15 позиций.

В компании отметили, что основным фактором, позволившим региону войти в топ-10 рейтинга, стала высокая доля предоплаты. Она составила 62,16% — это пятое место по стране. Кроме того, регион показал хорошие результаты по среднему чеку (5835 рублей) и выкупу (93,5%). Среднее время забора заказов составило 1,4 суток.

— На протяжении трех лет мы наблюдаем, что жители регионов становятся все более зрелыми интернет-покупателями. В первую очередь это относится к жителям дальних регионов. Так, почти во всех регионах вырос выкуп, доля предоплаты в ряде регионов выросла на 10% и более, а срок забора заказов заметно снизился, — прокомментировала исследование генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.

Исследование базируется на данных 30 млн интернет-заказов, прошедших через сервисы PIM Solutions в 1 полугодии 2023 года. В рейтинге учитываются такие показатели, как средний чек, уровень выкупа заказов, доля предоплаченных заказов, а также время забора заказов из пунктов выдачи и постаматов.

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