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Россияне стали чаще отовариваться в интернет-магазинах

  • 20/04/2023, 14:55
Автор:
популярные покупки в интернет-магазинах
При этом одна из самых популярных категорий покупок — одежда для мужчин и женщин.

О том, что россияне стали чаще покупать одежду и обувь на платформах ресейла стало известно благодаря совместному исследованию ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и Second Friend Store, первой в России ресейл-платформы для продажи и покупки вещей премиальных брендов.

Согласно данным пресс-службы ЮMoney, с января по март магазинов одежды, которые принимают платежи через ЮKassa, стало в 18 раз больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Оборот платежей таких магазинов и количество покупок выросли в три раза. Число плательщиков выросло вдвое, а средний чек увеличился на 10% и составил 12 218 рублей.

По словам коммерческого директора ЮMoney Дмитрия Кармишина, в марте интернет-магазинов, продающих мужскую и женскую одежду через ЮKassa, стало в 15 раз больше, чем было в марте 2022 года. Оборот платежей вырос в четыре раза, число покупок — в 3,5 раза, а плательщиков стало втрое больше.

Оптовый дистрибьютор, фэшн-консультант и эксперт по российским дизайнерам Лидия Замкова отметила, что за последний год изменилась структура авторизованных продаж, потому что ушли все бренды, которые принадлежат Kering, LVMH. Раньше на них приходилась львиная часть продаж в сегментах люкс и премиум. Однако сказать, что теперь Россия осталась без брендов, нельзя.

Эксперты уверены, что положительная динамика продаж связана с тем, что после ухода некоторых брендов в России стали активнее развиваться локальные марки одежды, обуви и аксессуаров. Кроме того, продолжили развиваться ресейл-платформы.

Так, бренд-директор Second Friend Store Екатерина Ромашко сообщила, что в марте прошлого года наблюдался пиковый рост продаж. И на сегодня положительная динамика сохраняется.

— Многие потребители только открывают для себя ресейл как полноценную альтернативу для поиска и покупки брендовой одежды. При этом существующие пользователи увеличивают средний чек и частоту покупок, — объясняет эксперт.

По словам бренд-директора Second Friend Store, платформа получает заявки на реализацию вещей разных брендов и ценовых категорий. Но на продажу выставляют только то, что проходит по списку брендов, по актуальности и состоянию.

Распределение заявок по категориям примерно соответствует ассортименту, который пользователи видят в магазине: около 60% — это одежда, затем сумки и обувь, на последнем месте — аксессуары. При этом, по данным Second Friend Store, самая желанная категория с самой высокой оборачиваемостью — это сумки.

Топ-5 популярных брендов на ресейл-платформах 

Самые популярные бренды на платформах ресейла — большие модные дома, такие как Prada, Gucci, Chanel, Bottega Veneta и т. д. По словам Екатерины Ромашко, эти бренды лидируют и по количеству проданных единиц, и по обороту в деньгах.

На платформе Second Friend Store также наблюдается высокий интерес к более молодым люксовым маркам, таким как Khaite, или более демократичным, например  Nanushka и Jacquemus.

Что касается подержанных вещей, их покупают всё чаще. По данным опроса в телеграм-канале ЮMoney, 52% покупателей никогда не приобретали вещи на платформах ресейла, а 37% респондентов покупают на таких площадках уже несколько лет. Ещё 3% пользователей стали покупателями ресейл-платформ после ухода из России популярных брендов, а 8% опрошенных пока не покупали на таких площадках, но планируют начать.

Ранее редакция сообщала, что максимальные суммы социальных налоговых вычетов увеличили.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ресейл-платформы популярные покупки в интернет-магазинах покупки в интернет-магазинах бизнес


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