«Он просто шел и пропал»: 84-летний пенсионер выпал из окна в пансионате Новосибирска

Очередное ЧП в частном доме престарелых на улице Короленко.

Стало известно, что накануне, 24 сентября, из окна третьего этажа выпал 84-летний постоялец. Мужчина не дожил до своего юбилея всего несколько месяцев.

― От полученной травмы пожилой мужчина скончался на месте происшествия, ― сообщили в СК региона.

Обстоятельства трагедии пока не известны. Очевидцы сообщили правоохранителям, что не замечали за дедушкой никаких странностей.

― Он просто шел по коридору, а потом пропал. Выяснилось, что выпал в окно. Никаких записок нет. Вероятно, что это несчастный случай, ― рассказали Infopro54 сотрудники пансионата.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

На место ЧП также выезжал прокурор Центрального района Дмитрий Цуканов.

― Ранее в ходе прокурорской проверки в указанном пансионате были выявлены нарушения при оказании пожилым людям медицинской помощи, а также нарушения правил пожарной безопасности, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Редакции стало известно, что речь идет о филиале скандального пансионата «Рэмели», где уже случалась гибель подопечных. Огромный резонанс получила история ветерана Ивана Ларионова, который после пребывания в учреждении скончался в больнице.

Управляющая учреждением Елена Наумова арестована судом до 13 ноября 2023 года. Наумова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.