Новосибирская область на втором месте по количеству выведенных на рынок в апреле новостроек

На рынок Новосибирской области в апреле 2023 года выведено 38 многоквартирных домов, говорится в исследовании по динамике вывода новых проектов в регионе, опубликованном Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). В марте текущего года таких объектов было 19. Застройщики региона вывели на рынок новостроек Новосибирска 7,97 тыс. квартир общей площадью 342 тыс. кв метров.

Таким образом, Новосибирская область заняла второе место по количеству объектов, выведенных на рынок и третье — по площади новых объектов. Больше всего объектов за месяц выведено в Кабардино-Балкарской Республике (52 объекта).

По подсчетам аналитиков ЕРЗ, на рынок России в апреле 2023 года на рынок выведено 475 объектов. Это 89,6 тыс. квартир совокупной площадью 4,28 млн кв. метров.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок новостроек в Новосибирской области назвали высококонкурентным.