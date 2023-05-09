в Новосибирске прошел парад Победы

Парад, посвященный 78 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Ленина в центре Новосибирска, в нем приняли участие около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники, сообщает РИА Новости.

Военнослужащие и курсанты различных военных учебных заведений, а также юнармейцев и подразделения Росгвардии, ФСИН, МЧС и МВД прошли маршем по Красному проспекту. В колонне также была боевая техника, включая легендарный танк Т-34, а также современные транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из комплекса С-400 «Триумф». В параде также участвовали самолеты Су-34 и ТВС-2МС.

По окончании парада, началась торжественная церемония открытия акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске «Бессмертный полк» пройдет в виртуальном формате.