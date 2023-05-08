Мастер по ремонту бытовой техники — одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске

По данным исследования, проведенного сервисом Работу.ру, в мае одна из самых высоких зарплат в Новосибирске принадлежит мастеру по ремонту бытовой техники, передает КП-Новосибирск. Сумма оплаты может доходить до 230 000 рублей. При этом в основной перечень задач входит: выезд к клиентам, диагностика и ремонт стиральных машин, согласование стоимости услуг.

На втором месте по зарплате оказалась вакансия для брокера по коммерческой недвижимости. За 200 тысяч рублей специалист взаимодействует с собственниками недвижимости, арендаторами и инвесторами.

Замыкает тройку лидеров с доходом до 120 тысяч рублей вакансия старшего раскройщика. В его обязанности входит: раскрой женской одежды и тканей, а также ответственность за раскройный цех.

Ранее редакция сообщала, что поиск подработки может привести к мошенникам.