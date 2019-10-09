Новосибирская область начала отправлять продукцию АПК на экспорт во флекситанках

Из Новосибирской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке АО «Российский экспортный центр» запущен новый способ доставки грузов железнодорожным транспортиром до портов Владивостока во флекситанках, призванный помочь экспортерам Сибири, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

8 октября из Новосибирска в порт Владивосток отправился ускоренный флекси-поезд «Европак», в составе которого – 74 контейнера с рапсовым маслом. Груз предназначен для Китайской Народной Республики. В порту контейнеры перегрузят на морские суда и отправят в китайские порты. В перспективах – прямые железнодорожные доставки контейнеров с наливными грузами в КНР – современная технология транспортировки позволяет обойтись без привычных цистерн, существенно снизить логистические затраты.

Отмечается, что АПК Новосибирской области уверенно наращивает объемы экспорта. По итогам 2018 года экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции не просто достиг запланированных показателей в 148 миллионов долларов, но и превысил их значительно, составив почти 180 миллионов долларов США. Согласно прогнозу, к 2024 году общий объем экспорта продукции АПК из региона превысит 440 миллионов долларов.

— Большую часть в структуре нашего экспорта составляют злаки и масложировые продукты. Так, в 2018 году после рекордного урожая 2017 года регион вывез железнодорожным транспортом почти 700 тысяч тонн зерна, в том числе за рубеж отправлено 459 тысяч тонн, это в шесть с половиной раз выше уровня 2017 года. Такие объемы достигнуты, в том числе, благодаря мерам государственной поддержки при вывозе зерна по льготному тарифу, — уточнили в региональном правительстве.

Зерновые и масличные культуры поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза – Беларусь, Казахстан. Лидеры в покупке новосибирских зерновых и масличных – Монголия и Китай. Постоянно идет поиск новых каналов сбыта.

— Наряду с расширением рынков сбыта и увеличением объема поставок, в числе приоритетных задач проекта «Экспорт продукции АПК» – увеличение товарной массы экспортно-ориентированной продукции в регионе: валового сбора зерна и масличных культур, производства молока, мяса, продуктов их переработки. Здесь большое значение имеет предоставление товаропроизводителям федеральных и региональных мер государственной поддержки, — подчеркнули в пресс-службе.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области