Руководителем ННИИТО имени Цивьяна назначен Андрей Корыткин

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели рабочую встречу с руководящим составом и коллективом Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ходе встречи руководству региона и коллективу института представили нового исполняющего обязанности директора ФГБУ ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна – Андрея Корыткина, кандидата медицинских наук, врача травматолога-ортопеда высшей категории. Приказ о назначении подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заверил, что Минздрав России очень дорожит институтом имени Цивьяна, его уникальным коллективом, разработками и открытиями, и продолжит оказывать ННИИТО всестороннюю поддержку.

Андрей Корыткин родился 18.07.1979 года. Кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории. В 2004 году был принят в Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии врачом-травматологом-ортопедом отделения ортопедии взрослых. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение и профилактика ранних гнойно-некротических осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава». С 2014 года заведующий отделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета.

Основная сфера деятельности – реконструктивная хирургия, первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Проходил обучение и стажировался в ведущих клиниках США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании, России.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области