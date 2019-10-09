Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Руководителем ННИИТО имени Цивьяна назначен Андрей Корыткин

Он был представлен губернатору и коллективу института.
  • 09/10/2019, 13:25
2019_1009_07171600

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели рабочую встречу с руководящим составом и коллективом Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ходе встречи руководству региона и коллективу института представили нового исполняющего обязанности директора ФГБУ ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна – Андрея Корыткина, кандидата медицинских наук, врача травматолога-ортопеда высшей категории. Приказ о назначении подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заверил, что Минздрав России очень дорожит институтом имени Цивьяна, его уникальным коллективом, разработками и открытиями, и продолжит оказывать ННИИТО всестороннюю поддержку.

Андрей Корыткин родился 18.07.1979 года. Кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории. В 2004 году был принят в Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии врачом-травматологом-ортопедом отделения ортопедии взрослых. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение и профилактика ранних гнойно-некротических осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава». С 2014 года заведующий отделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета.

Основная сфера деятельности – реконструктивная хирургия, первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Проходил обучение и стажировался в ведущих клиниках США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании, России.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10
Кроме того, с 1 января 2020 года сократится число публикуемых эмитентами существенных фактов.
Агрокластер готов к большому рывку

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00
Агрохолдинг «Толмачевское» станет основой регионального научно-производственного кластера сельскохозяйственного профиля.

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46
Сибирские ученые создали для эксперимента миниатюрный полупроводниковый излучатель «холодных» электронов.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Новосибирские ученые запускают разработку для лечения болезни Паркинсона в «клинику»

09/10/2019, 16:38

В Новосибирске впервые за год автомобили подешевели на 1,5%

09/10/2019, 15:53

Новосибирская область начала отправлять продукцию АПК на экспорт во флекситанках

09/10/2019, 12:17

Регион получит дополнительно более 730 млн рублей на дорожные объекты Ледовой арены

09/10/2019, 11:47

Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

09/10/2019, 11:30

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46

Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

08/10/2019, 18:16

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

08/10/2019, 17:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска