Регион получит дополнительно более 730 млн рублей на дорожные объекты Ледовой арены

В 2019 году Новосибирской области будет дополнительно направлено более 730 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0). Государственная Дума ФС РФ согласовала выделение дополнительных средств в размере 2,5 млрд рублей субъектам РФ в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова, проектом распоряжения Правительства России Новосибирской области предусмотрено выделение дополнительно 731,3 млн рублей, из них 495 млн рублей на строительство 5 объектов для обеспечения транспортной доступности к строящейся многофункциональной ледовой арене в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска.

— Новосибирску в 2023 году принимать Чемпионат мира по хоккею среди молодежи. Поэтому мы стараемся поддерживать с федерального уровня не только строительство ледовой арены, но и прилегающей инфраструктуры, в первую очередь, конечно, дорог. Надеюсь, в ближайшее время Правительство примет данное распоряжение и деньги пойдут в регион, — отметил Александр Жуков.

Отмечается, что региональным проектом Новосибирской области «Дорожная сеть» в 2019 году проводятся работы на 117 участках автомобильных дорог на территории Новосибирской области, общая протяженность которых составляет порядка 160 км. По состоянию на 3 октября 2019 года работы завершены на 57 объектах (61% от общего количества непереходящих объектов (93), ввод которых запланирован в 2019 году), из них состоялись рабочие комиссии на 57 объектах (61%), приёмочные комиссии с вводом объектов в эксплуатацию – на 50 объектах (54%).

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области