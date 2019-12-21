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Почти 2 700 мероприятий пройдут в Новосибирской области в новогодние праздники

Шествие Дедов Морозов, цикл «Новогодний фейерверк», праздничный квест и премьерные спектакли состоятся в регионе во время новогодних праздников.
  • 21/12/2019, 09:57
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— Новогодняя программа пройдет во всех районах и городских округах Новосибирской области – в этом году организовано почти 2 700 различных мероприятий. Театрализованные новогодние представления, праздничные вечера, эстафеты, выставки, конкурсы – это и многое другое ожидает жителей региона во время новогодних каникул, — цитирует и.о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова пресс-служба регионального правительства.

Так, в двух районах пройдут праздничные шествия Дедов Морозов – 25 декабря в р.п. Линево Искитимского района и 31 декабря в Татарском районе. В дни новогодних каникул будут организованы выставки, творческие конкурсы, тематические мастер-классы, зрелищные шоу. Пройдут четыре премьерных спектакля – «Революция в Доме Деда Мороза» (с 25 по 29 декабря, Дом культуры Октябрьской революции), «Морозко» (с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), «Путешествие Нильса с дикими гусями» (с 21 по 25 декабря, 3 и 4 января, «Старый дом»), «Снежная королева» (с 20 по 31 декабря, Новосибирский областной театр кукол).

Также в новосибирских областных театрах состоятся уже полюбившиеся детям репертуарные спектакли. Традиционно перед каждым детским спектаклем театры проводят праздничную игровую программу с новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. 25 декабря на территории театра «Глобус» планируется открытие катка, вход – бесплатный. Каток будет работать до марта 2020 года.

В Новосибирской государственной филармонии с 25 декабря по 8 января пройдет «Новогодний фейерверк» – праздничный цикл, в который войдут музыкальные спектакли для детей разных возрастных категорий, концерты музыкальных коллективов филармонии и гастролеров. Государственный академический русский народный Сибирский хор 25 декабря представит первое из целого цикла «Новогоднее детское шоу». Обязательное действо – традиционный русский хоровод.

Праздничная программа пройдет и в областных музеях. В историческом парке «Россия – Моя история» с 3 по 8 января организован Всероссийский зимний фестиваль. На фестивале будут действовать постоянные мультимедийные экспозиции, пройдет квест «Говорят, под Новый год…» а также ряд мастер-классов.

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